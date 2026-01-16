Őszintén vallott a kapcsolatairól a születésnapos Csonka András: „Tulajdonképpen nincs magánéletem”

Csonka András sosem tartozott azok közé, akik rajongva számolják az éveket. A mostani, 61. születésnapját is inkább csendesen, tudatos jelenléttel ünnepelte. Tavaly még hatalmas meglepetésbulival lepték meg barátai a kerek évforduló alkalmából, idén azonban nem vágyott nagy felhajtásra. Egy közös reggeli egy baráttal, majd egy debreceni színházi előadás szerepel a tervei között, a hétvégét pedig Till Attila társaságában tölti, akikhez az évek során már szinte családtagként kötődik – ilyenkor pedig mindig elviszi ebédelni. A közkedvelt színművész a Borsnak őszintén vallott az idő múlásáról, a rosszabb napjairól és a jövőbeli terveiről is.

Csonka András születésnapja idén csendesebben telik (Fotó: Bors)

Csonka András nem tudna dönteni film, színház vagy zene között

A színész, énekes és műsorvezető neve évtizedek óta összeforrt a színházzal, a zenével és a televízióval. Mint mondta, számára ezek nem különálló szerepek, hanem egyetlen egészet alkotnak.

Ha bármelyiket kihúzzák a lábam alól, akkor érzem majd igazán, hogy csonka vagyok

– vallotta be némi öniróniával. – „Sokak szemében egy csomag vagyok, és ez a csomag több mindent tartalmaz: kinek ez, kinek az tetszik belőle. Természetesen elsősorban színész vagyok, arról van papírom. A zenélés viszont gyerekkori álom volt, ami 1997 óta tart” – tette hozzá.

Nem tagadja, hogy néha szorong

Bár a közönség gyakran kiegyensúlyozott, mindig mosolygós emberként látja, Csonka András nem titkolja, hogy a felszín mögött érzékeny lélek él: „Nem érzem mindig jól magam a bőrömben. Nekem is rengeteg szorongásom, nyavalyám van, mint bárki másnak” – vallotta be. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy még ezekben az állapotokban is megtalálja az ember a lelki egyensúlyt.

Csonka András párkapcsolata előtt mindig a munka állt

A magánéletéről ritkán beszél, most azonban kivételt tett. Elmondása szerint a munka mindig elsőbbséget élvezett, és ez rányomta a bélyegét a párkapcsolataira is.

Tulajdonképpen nincs magánéletem. Talán nem voltam elég vagány vagy elég bátor. Sok mindent a szőnyeg alá söpörtem

– árulta el. A függetlenség és a szabadság mindig alapérték volt számára, kapcsolatai pedig éppen ezért nem bizonyultak hosszú életűnek.