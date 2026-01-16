Őszintén vallott a kapcsolatairól a születésnapos Csonka András: „Tulajdonképpen nincs magánéletem”

Csonka András sosem tartozott azok közé, akik rajongva számolják az éveket. A mostani, 61. születésnapját is inkább csendesen, tudatos jelenléttel ünnepelte. Tavaly még hatalmas meglepetésbulival lepték meg barátai a kerek évforduló alkalmából, idén azonban nem vágyott nagy felhajtásra. Egy közös reggeli egy baráttal, majd egy debreceni színházi előadás szerepel a tervei között, a hétvégét pedig Till Attila társaságában tölti, akikhez az évek során már szinte családtagként kötődik – ilyenkor pedig mindig elviszi ebédelni. A közkedvelt színművész a Borsnak őszintén vallott az idő múlásáról, a rosszabb napjairól és a jövőbeli terveiről is.
A színész, énekes és műsorvezető neve évtizedek óta összeforrt a színházzal, a zenével és a televízióval. Mint mondta, számára ezek nem különálló szerepek, hanem egyetlen egészet alkotnak.
Ha bármelyiket kihúzzák a lábam alól, akkor érzem majd igazán, hogy csonka vagyok
– vallotta be némi öniróniával. – „Sokak szemében egy csomag vagyok, és ez a csomag több mindent tartalmaz: kinek ez, kinek az tetszik belőle. Természetesen elsősorban színész vagyok, arról van papírom. A zenélés viszont gyerekkori álom volt, ami 1997 óta tart” – tette hozzá.
Bár a közönség gyakran kiegyensúlyozott, mindig mosolygós emberként látja, Csonka András nem titkolja, hogy a felszín mögött érzékeny lélek él: „Nem érzem mindig jól magam a bőrömben. Nekem is rengeteg szorongásom, nyavalyám van, mint bárki másnak” – vallotta be. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy még ezekben az állapotokban is megtalálja az ember a lelki egyensúlyt.
A magánéletéről ritkán beszél, most azonban kivételt tett. Elmondása szerint a munka mindig elsőbbséget élvezett, és ez rányomta a bélyegét a párkapcsolataira is.
Tulajdonképpen nincs magánéletem. Talán nem voltam elég vagány vagy elég bátor. Sok mindent a szőnyeg alá söpörtem
– árulta el. A függetlenség és a szabadság mindig alapérték volt számára, kapcsolatai pedig éppen ezért nem bizonyultak hosszú életűnek.
Azt is őszintén bevallotta, hogy nemet mondani sosem tanult meg igazán. Kerüli a konfliktusokat, mert feszültségben nem tud dolgozni: „Ilyenkor inkább alkalmazkodom, mert lebénít a helyzet. Talán a konfliktuskerülés miatt érezhetnek rajtam egyfajta harmóniát” – fogalmazott.
A jövőt azonban nem fáradtan, hanem tudatosan szemléli. Szeretne többet utazni, több időt tölteni azokkal, akik valóban fontosak számára: „Nincs időm azokra, akik elveszik az energiáimat. Sokkal koncentráltabban élem az életemet” – mondta. Dolgozni és alkotni továbbra is szeretne, de már nem mindenáron: „Addig szeretnék színpadon lenni, amíg jól érzem magam. Amit az elmúlt 35 évben felépítettem, azt szeretném megőrizni. És ha a jelenlétem másoknak örömet okoz, akkor megéri” – zárta őszintén Csonka András.
