"Sikítasz vagy elájulsz" - megtámadták Csonka Andrást, elege van az egészből

Csonka András az ország egyik legnépszerűbb színésze és énekese. Nemcsak tehetségével lopta be magát a magyarok szívébe, de bizony mindig mókás és vicces hangulatával, pozitív kisugárzásával és jókedélyével is. Bandi a hazai színházi élet egyik legaktívabb tagja, így aki szokott színdarabokat nézni, az bizonyos, hogy már találkozott vele és látta személyesen is. Mostanában azonban egy kegyetlen tréfának van kitéve.

Csonka Bandit állandóan megviccelik

Csonka Bandi már a falra mászik kollégája, Hajdú Steve projektjétől. A koncepciója ugyanis az, hogy mindig jól megijeszti, egy hangos kiáltással megtámadja Bandit, mire a színész megrémül. A támadás és a megrémülés pillanatait pedig videóra is veszi. Ezeket hozták most nyilvánosságra.

- Na, most kapaszkodj meg!! Sajnos mocskosul fogok a videoban káromkodni, de tedd a szívedre a kezed, Te mit tennél, ha rád ijesztenek. Sikitasz, vagy elájulsz, esetleg káromkodsz. Én az utóbbit választottam. Szóval az van, hogy Hajdú Steve kollegám évek óta megijeszt, főleg az öltözőben, de most már a szabadban is. Na és ezt videóra is veszi. A mostani kerek szülinapomra összefűzte a legjobb “falatokat”, és ezt az előadás után meglepetésként le is játszották a közönségnek. Ők baromira élvezték, és elnézték a durva szavakat, kérlek te is tedd ezt, és gondolj bele, mit élek át ilyenkor. Tehát most közkinccsé teszem Steve kisfilmjét. Kapaszkodj! - írja Bandi.

A videó a hírességeket is nagyon elszórakoztatta, és sorra jönnek a kommentek. Liptai Claudia mindebben a pozitívumot kereste: