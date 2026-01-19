Befagyott a Balaton: Stana Alexandra sem hagyhatta ki a látványt, szupercuki képeket posztolt

A Balaton idén befagyott, és ezt a gyönyörű látványt a Dancing with the Stars tehetséges és gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra és kis családja sem hagyhatták ki.

Stana Alexandra a befagyott Balatonnál pózolt / Fotó: Szabolcs László / Garay Dance Corner / hot! magazin

A táncosnő nem egyedül látogatott le a tóhoz: párjával és kiskutyájával együtt élvezte a téli Balaton hangulatát, a kirándulásról pedig cuki családi képek is készültek, amelyeken mindenki - a kutyust is beleértve - alaposan beöltözve sétált a befagyott jégen a napos időben.

A Dancing with the Stars közönségkedvenc sztárja és párja nemrég ünnepelték első évfordulójukat, és bár párja nem nagyon szeret szerepelni, az alkalomra különleges bejegyzést kapott. Idén töltötték együtt első karácsonyukat, amely Alexandra kedvenc ünnepe, és sikeresen meglátogatták mindkét családot.

A páros újévkor külföldre utazott, ez volt karácsonyi ajándékuk egymásnak, de szerencsére a befagyott Balatont még el tudták kapni.

Stana Alexandra a befagyott Balatonnál: