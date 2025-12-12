Stana Alexandra elárulta, miért tökéletes férfi számára a párja: „Ez mindig egy kritikus pont volt az életemben”

A Dancing with the Stars profi táncosnője a Borsnak mesélt ünnepi szokásairól, melyek idén nem a szokványos kerékvágásban zajlanak. Stana Alexandra első közös karácsonyát tölti szerelmével, miközben első évfordulójukat is most ünnepelték.

A Dancing with the Stars sztárja közös karácsonyra készül párjával (Fotó: Szabolcs László)

A Dancing with the Stars táncosa és párja első közös karácsonyukra készülnek

A TV2 táncos műsorának sztárja elárulta, hogy kedvenc ünnepére minden évben nagy figyelmet fordít.

Én nagyon szeretem a karácsonyt, nekem ez a kedvenc ünnepem. Emiatt már nagyon hamar elkezdek rá hangolódni. Most idén ez egy picit elkésett, mert iszonyatosan sok dolog van még hátra

– kezdte Alexandra, aki fellépésről, fellépésre jár.

„Azt hittem, hogy karácsony előtt két héttel nem lesz olyan sok munkám, de nyilván ez nem így működik, úgyhogy tulajdonképpen a maradék két hétben is mindennap vagy fellépésem van, vagy valamilyen munkám, amiért nagyon hálás vagyok, de emiatt egy kicsit háttérbe szorult a karácsonyi ajándékvásárlás, az otthoni díszítés és a karácsonyfa választás.”

A Dancing with the Stars szereplője igazi karácsonyimádó, saját elmondása szerint, ha tehetné, minden hétvégét egy karácsonyi vásáron töltene.

Stana Alexandra és párja első évfordulójukat ünnepelték (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandra párkapcsolata új szintre lépett

Az idei karácsony új izgalmakat és kihívásokat hozott a műsorvezető életébe, ugyanis párjával most készülnek először közösen az ünnepekre.

Ez most egy új élmény, most ünneplünk először úgy igazán együtt. Tavaly még nagyon korán volt ez, így most fog eljönni az a pillanat, amikor mind a kettőnk családját meglátogatjuk, úgyhogy most egy kicsit kaotikusabb karácsony lesz, de természetesen rugalmasan kezeljük, és mindenkit próbálunk boldoggá tenni, magunkat is beleértve

– mesélte a táncosnő.

A szerelmesek nemcsak a karácsonyt és a szilvesztert ünneplik ebben az időszakban, hanem első évfordulójukat is. A műsorvezető elárulta, hogyan ünnepelték meg a jeles napot.

Stana Alexandra külföldön tölti a szilvesztert

"Kedves kis gesztusokkal ünnepeltünk. Én kaptam virágot, ő kapott ajándékot, és mindenki nagyon boldog volt ettől. Én nagyon sokszor azt érzem, hogy az ajándékozás a szeretetnyelvem, úgyhogy nekem ez egy teljes pánik, hogy mi legyen a tökéletes ajándék, nagyon sokáig keresem, mindig törekszem arra, hogy hasznos ajándék legyen, örömöt okozzak vele. Fontos azonban az is, hogy személyes legyen, nem egy hétköznapi tárgy" – mesélte Alexandra. A táncos és párja idén egy különleges ajándékkal lepik meg egymást, ugyanis külföldre utaznak, hogy pihenéssel kezdjék az újévet.