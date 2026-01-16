Fájdalmai ellenére ismét színpadra áll Bangó Marika

Bangó Marika korábban lapunknak árulta el, hogy ismét kiújult a gerincproblémája, ami nagyon megnehezíti a mindennapokat. Az énekesnő akkori elmondása szerint a járás is nehezen ment neki és már egy zokni felvételével is meggyűlt a baja. Viszont jót tett neki a pihenés, mivel férjével az újév alkalmából elutazott külföldre egy kicsit kikapcsolódni. Marika most arról számolt be, hogy mi is várható tőle az idei évben.

Bangó Marika a tavalyi év történései után szeretne többet foglalkozni magával (Fotó: Szabolcs László)

Bangó Marika visszavesz a tempóból

Számomra ez a probléma egy jel volt, hogy kicsit lazítanom kell. Eddig mindig a munka volt nekem a legfontosabb, de innentől megpróbálok minél többet magammal foglalkozni. Ez az év erről fog szólni

– mondta lapunknak Bangó Margit lánya. Az énekesnő állapota miatt is határozta el, hogy visszafogja magát, mivel elmondása szerint hiába érzi magát jobban, mégis vannak kisebb fájdalmai.

Nem vagyok 100%-os még. Ebben a karácsonyi időszakban sikerült kipihenni magam, de nem akarom, hogy tovább romoljon a helyzetem. Nem fogom magam a mély vízbe dobni, ennél már tapasztaltabb vagyok

– árulta el Bangó Marika gerincproblémájával kapcsolatban.

Bangó Marika szerencsére nem egyedül vészeli át ezt a nehéz időszakot (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika férje is sokat segít

Férjemmel most is elutaztunk Ausztriába, ami nagyon jól sikerült. Tervezzük, hogy ismét visszamegyünk, de előbb most a munka jön. Januárban és februárban is lesz fellépésem, amit már nagyon várok, mivel régen látott már a közönségem

– mesélte Marika. Az énekesnő házasságában csak úgy lángol a szerelem, mivel a mostani külföldi útjuk után már a következő úti célt tervezik.

Többször utazunk Elemérrel nászútra. 43 év után is folyamatos megyünk, ami nagyon jót tesz a lelkemnek és a problémámnak is. Sikerült a mostani úton is feltöltődnünk és így újult erővel vágunk neki az évnek

– avatott be mindenkit magánéletébe Bangó Marika.

Az énekesnő összességében nem zárt negatív évet tavaly, mivel kiderült, hogy még ebben az évben dédnagymama lesz. Kis Tina az esküvőjén közölte a nagy hírt. Marika pedig izgatottabb nem is lehetne, amiről korábban lapunknak is beszámolt.