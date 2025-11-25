Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Egyre nehezebben mozog gerincproblémája miatt Bangó Marika!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 03:00
A korábbi gerincműtétje után ismét műtőasztalra fekszik az énekesnő. Bangó Marika élete gyökeresen megváltozott, amióta nyáron többször is nagy fájdalmakkal lépett fel a koncertjein.
Bors
A szerző cikkei

Bangó Marika pénteken unokája esküvőjén is részt vett, félretéve fájdalmait, amik megkeserítik mindennapjait. Nagy bulit csapott a hatalmas család, amiről lapunk részletesen beszámolt. Az énekesnő a lagzi előtt mesélt a Borsnak nehézségeiről, amit kiújult gerincproblémája okoz számára.

Bangó Marika unokája esküvőjére látogatott.
Bangó Marika unokája esküvőjén csak úgy csillogott (Fotó: Szabolcs László)

Bangó Marika jó ideje szenved gerincével

Nagyon nehezek már a mindennapok. Ugyanúgy csinálom a bevásárlásokat és a takarítást is, de egyre nehezebben megy a mozgás. A főzéssel elvonom mindig a figyelmemet, de minél több idő telik el, annál kevésbé tudom elfelejteni akár pillanatokra is a fájdalmakat

– mesélte lapunknak az énekesnő. Marika viszont egyáltalán nem érzi magát magányosan, mivel többen is segítenek neki ebben a közel sem egyszerű időszakban.

A férjem és a családom is támogatnak a küzdelmemben. Bármilyen munka, ami nehezebben menne, egyből ott van rá valaki, aki felajánlja a segítségét és ez rendkívül jól esik a lelkemnek. Örülök, hogy ilyen családom van

– számolt be szeretteiről Bangó Marika.

Bangó Margit és Bangó Marika
Bangó Marika édesanyja, Bangó Margit nem tudott ott lenni dédunokája nagy napján (Fotó: mediaworks archívum)

Bangó Marika nagyszerű ellátást kap

Igazi angyal az orvosom, mivel egy rendkívül jó szakemberről beszélünk. Nyilván sok betege van, mivel nem mindenhol találni ilyen dokit, aki ennyire törődik a páciensekkel. Nagy szerencsém van vele

– árulta el az énekesnő. A mindennapok nehézségei ellenére Bangó Marika is ott volt unokája nagy napján. A kis Tina pénteken tartotta esküvőjét, ahol a nagy család szinte minden tagja részt vett. A lagzin viszont egy nagy bejelentés nem maradhatott el, mivel kiderült, hogy Marika dédnagymama lesz.

Nagyon hálás a szívünk, hiszen Isten legnagyobb ajándékát kaptuk meg az életünkben. Így lesz teljes a mi családunk, még nehéz elhinni, hogy szülők leszünk. Egyelőre nem tudatosult száz százalékosan egyikünkben sem, de ha ránézünk erre a képre, akkor azért mindig elolvadunk. Kisfiú lesz és Norbika lesz a neve

– jelentette ki Emilio lánya. A család rendkívül boldog, hogy hosszú idő után egy fiúval bővül a család.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
