„Szaporodunk, mint a csicsóka” - Így várja Bangó Marika dédunokája érkezését

Bangó Marika első dédunokájáról (bár még csupán egy hete tudjuk, hogy érkezik) máris sokat tudunk. A múlt hét pénteki esküvőn az édesanya, kis Tina elárulta, hogy kisfiúval bővül majd a család és Norbikának fogják hívni. A boldog nagymama, aki hamarosan dédnagymama lesz lapunknak őszintén vallott, milyen érzelmek vannak most benne unokája terhessége miatt.

Bangó Marika unokája saját esküvőjén jelentette be, hogy újdonsült férjével gyereket várnak (Fotó: Szabolcs László)

Nagy örömök elé néz az énekesnő és férje, mivel nem sokan mondhatják el, hogy ilyen fiatalon dédnagyszülők lesznek.

Ritkaság a mai világban, hogy 59 évesen valaki dédnagymama lesz. A baba áprilisra van kiírva, szóval akkor 59 éves leszek. Nem gondoltam volna, hogy ilyen korán eljön ez az időszak, de természetesen rendkívül boldog vagyok

– mesélte lapunknak Bangó Margit lánya, aki még mindig szenved gerincproblémája miatt.

Bangó Marika meglepődött a bejelentésen

Nem számítottam rá, de édesanyám folyamatosan zaklatta őket, hogy mikor lesz már gyerek. Mindig mondták, hogy előbb szeretnék befejezni a sulit, mielőtt babát vállalnak és szerencsére így is alakult, hogy egyből utána sikerült

– árulta el az énekesnő, akinek első dédunokája lesz a kis Norbika.

Bangó Marika dédunokája a mama elmondása szerint áprilisban érkezik a családba (Fotó: Szabolcs László)

Bangó Marika örül, hogy kisfiúval bővül a család

A nagy fiamtól van egy fiú unokám, viszont rajta kívül mindenki lány. Szóval nagyon boldog vagyok, hogy ismét fiúval bővül a családunk. De szerencsére szaporodunk, mint a csicsóka, szóval nem kell tartanom, hogy unatkozni fogok

– mondta lapunknak az énekesnő. Marika azért nem esik kétségbe, mivel az unokáknál és saját gyerekeinél is vegyesen vannak fiúk és lányok, akikkel mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol.

Már hozzászoktam, és bele tanultam milyen egy fiú és milyen egy lány babával foglalkozni. Vannak lányaim és fiaim is, pontosan kettő-kettő és az unokáknál is van egy fiú, aki kilenc éves. Persze a lányok többségben vannak, mivel az öt unokám közül ők négyen vannak

– számolt be saját családjáról Bangó Marika. Az énekesnő tehát rendkívül izgatottan várja dédunokája érkezését, aki jövő áprilisban érkezhet a családba.