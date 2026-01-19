A rajongók döntöttek: Ez a műsor segíthet Agárdi Szilvin, miután leégett a háza

Múlt héten érkezett a sokkoló hír: Agárdi Szilvi háza leégett. Az énekesnő megtörten mesélt arról, hogy mindenük odaveszett, és hogy édesapja hősiességének köszönhetik az életüket. A rajongókat mélyen megrázták a történtek és rengetegen ajánlották fel a segítségüket. Most pedig új ötlettel álltak elő a kommentelők.

Agárdi Szilvi otthona szinte teljesen leégett, a rajongók páratlan összefogást mutatnak (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

Agárdi Szilvi: „Számomra hihetetlen ez a sok jóság”

Agárdi Szilvi a tragédia után ezt mondta a Borsnak:

„Még mindig elsírom magam, amikor eszembe jut a füstszag, a tűz ropogásának hangja, és tudatosul, hogy semmi nem lesz már olyan, mint régen. De élünk, ez a legfontosabb ebben a pillanatban” – fogalmazott Agárdi Szilvi a tűzesetről, majd hozzátette, ledöbbentette a kialakult összefogás.

„Számomra hihetetlen ez a sok jóság. A célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet az élet fontosságára – nem az, hogy segítséget kérjek. Megdöbbentő, hogy mennyien jelentkeztek mégis, hogy segítenének anyagilag vagy más módon. Elképesztő. Én sosem kértem semmit, mindig csak adni szerettem. Most pedig hihetetlenül sokan szeretnének támogatni” – ámuldozott még pénteken, majd nem sokkal később már kissé elkeseredve osztott meg új videót, amiben arról beszélt, csalók élnek vissza a nevével a haszon reményében.

Most pedig új fejlemény érkezett, legalábbis a kommentelők sejteni vélik a megoldást a kétségbeejtő helyzetre.

„Indulhat az Újratervezés!”

A kommentelők közül sokan küldtek már anyagi támogatást, és fizikai segítségüket is felajánlották. Most pedig új megoldásötlettel álltak elő.

„TV2! Tessék megmozdulni, és az Újratervezés című műsor keretein belül segíteni náluk is!” – vetette fel egy kommentelő.

„Igen, indulhat az Újratervezés! Lehet segíteni nekik…” – helyeselt egy másik is.

A TV2 Újratervezés című műsorának csapata − köztük a projektmenedzserként jelenlévő Szabó András Csuti, valamint a műsorvezetőpáros Stohl András és Szabó Zsófi − valóban többször tett csodát: karácsony előtt a bácsalmási gyilkosság árváin segítettek, nemrég pedig egy hatgyermekes család otthonát tették élhetőbbé. A rajongók pedig örülnének, ha a kedvelt vak énekesnő, Agárdi Szilvi családján segítenének legközelebb.