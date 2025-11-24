„Rá se lehet ismerni a házunkra” - Hihetetlen szerencséje volt a hatgyerekes családnak

Lévai Renáta 36 éves édesanya, hat gyermekével Tácon él. Az Újratervezés csapata ezúttal náluk járt.
Renáta párja Németországban dolgozik, hogy ki tudják fizetni a hiteleiket. Tizenhárom éve vannak együtt, de eddig még nem házasodtak össze. Sajnos tavaly decemberben a férjét elbocsátották a munkahelyéről – később derült ki, hogy egy magyar cég feketén foglalkoztatta Németországban. Szerencsére sikerült elhelyezkednie egy új munkahelyen.
Az asszony egyedül neveli a gyerekeket: a 16 éves Kristófot, a 14 éves Viktort, a 12 éves Hannát, a 9 éves Bencét, a 8 éves Leventét és az 5 éves Annabellt. Minden terhet egyedül visel, amíg párja külföldön pénzt keres.
Kislánya, Hanna 2021-ben nyitott szívműtéten esett át.
A rendellenesség – pitvari sövényhiány és a jobb szívbillentyű súlyos károsodása – csak négyéves korában derült ki. A műtét szerencsére jól sikerült, azóta egészséges, vidám, aktív kislány.
Miután az egész család átesett egy kötőhártya-gyulladáson, kiderült, hogy
Renátának 19 éves kora óta egy daganat növekszik a szemében, ami befelé is terjed, ezért a szemét belülről is nyomja.
Meg kellene műteni.
A család 2023 augusztusában vásárolt egy házat Tácon, hogy saját otthonuk legyen. Azonban a felújítására már nem maradt pénzük.
El sem akartuk hinni, hogy ilyen szerencsések vagyunk! Három napunk volt, hogy kiürítsük az ingatlant a munkálatok megkezdése előtt
– emlékszik vissza Renáta, aki hozzáteszi: hetek alatt lezajlott a felújítás, addig egy panzióban voltak elszállásolva és jó kis programokban vehettek részt.
A Tácon lévő régi parasztházban régebben két lakrész volt. A táci család álma az volt, hogy egy nagy lakásként funkcionáljon. Az Újratervezésnek köszönhetően ez megvalósult. A ház külső szigetelést kapott, belül laminált parketták, járólapok kerültek a padlóra.
Rá sem lehet ismerni, nagyon hálásak vagyunk
– mondta az édesanya, aki bízik benne, hogy végre rendeződnek a család dolgai és boldogan élhetnek a felújított otthonukban.
Az Újratervezés hétfőtől péntekig 21.45-kor látható a SuperTV2 műsorán. Ha kíváncsi vagy Renátáék történetére, házuk felújítására, kapcsolj a SzuperTV2-re hétfőn 21.45-kor!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.