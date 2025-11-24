Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Rá se lehet ismerni a házunkra” - Hihetetlen szerencséje volt a hatgyerekes családnak

Újratervezés (tévéműsor)
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 10:30
családfelújítás
Valóra vált egy hatgyerekes család álma Tácon. Házukból igazi álomotthont varázsolt az Újratervezés stábja.

Lévai Renáta 36 éves édesanya, hat gyermekével Tácon él. Az Újratervezés csapata ezúttal náluk járt. 

Újratervezés táci család
Renáta gyermekeivel és az Újratervezés stábjával  Fotó: SzuperTV2/Újratervezés

Renáta párja Németországban dolgozik, hogy ki tudják fizetni a hiteleiket. Tizenhárom éve vannak együtt, de eddig még nem házasodtak össze. Sajnos tavaly decemberben a férjét elbocsátották a munkahelyéről – később derült ki, hogy egy magyar cég feketén foglalkoztatta Németországban. Szerencsére sikerült elhelyezkednie egy új munkahelyen.

Szabó Zsófi gyorsan szót értett a két kislánnyal  Fotó: SzuperTV2/Újratervezés

Az asszony egyedül neveli a gyerekeket: a 16 éves Kristófot, a 14 éves Viktort, a 12 éves Hannát, a 9 éves Bencét, a 8 éves Leventét és az 5 éves Annabellt. Minden terhet egyedül visel, amíg párja külföldön pénzt keres. 

Kislánya, Hanna 2021-ben nyitott szívműtéten esett át. 

A rendellenesség – pitvari sövényhiány és a jobb szívbillentyű súlyos károsodása – csak négyéves korában derült ki. A műtét szerencsére jól sikerült, azóta egészséges, vidám, aktív kislány.

Miután az egész család átesett egy kötőhártya-gyulladáson, kiderült, hogy 

Renátának 19 éves kora óta egy daganat növekszik a szemében, ami befelé is terjed, ezért a szemét belülről is nyomja.

 Meg kellene műteni.

A család 2023 augusztusában vásárolt egy házat Tácon, hogy saját otthonuk legyen. Azonban a felújítására már nem maradt pénzük. 

El sem akartuk hinni, hogy ilyen szerencsések vagyunk! Három napunk volt, hogy kiürítsük az ingatlant a munkálatok megkezdése előtt 

– emlékszik vissza Renáta, aki hozzáteszi: hetek alatt lezajlott a felújítás, addig egy panzióban voltak elszállásolva és jó kis programokban vehettek részt.

Stohl András és az Újratervezés csapatának megjelenése nagy örömet szerzett Tácon Fotó: SzuperTV2/Újratervezés

Két lakrészből egy lett az Újratervezés csapatának köszönhetően

A Tácon lévő régi parasztházban régebben két lakrész volt. A táci család álma az volt, hogy egy nagy lakásként funkcionáljon. Az Újratervezésnek köszönhetően ez megvalósult. A ház külső szigetelést kapott, belül laminált parketták, járólapok kerültek a padlóra. 

Rá sem lehet ismerni, nagyon hálásak vagyunk 

– mondta az édesanya, aki bízik benne, hogy végre rendeződnek a család dolgai és boldogan élhetnek a felújított otthonukban.

Az Újratervezés hétfőtől péntekig 21.45-kor látható a SuperTV2 műsorán. Ha kíváncsi vagy Renátáék történetére, házuk felújítására, kapcsolj a SzuperTV2-re hétfőn 21.45-kor!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
