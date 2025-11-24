„Rá se lehet ismerni a házunkra” - Hihetetlen szerencséje volt a hatgyerekes családnak

Lévai Renáta 36 éves édesanya, hat gyermekével Tácon él. Az Újratervezés csapata ezúttal náluk járt.

Renáta gyermekeivel és az Újratervezés stábjával Fotó: SzuperTV2/Újratervezés

Renáta párja Németországban dolgozik, hogy ki tudják fizetni a hiteleiket. Tizenhárom éve vannak együtt, de eddig még nem házasodtak össze. Sajnos tavaly decemberben a férjét elbocsátották a munkahelyéről – később derült ki, hogy egy magyar cég feketén foglalkoztatta Németországban. Szerencsére sikerült elhelyezkednie egy új munkahelyen.

Szabó Zsófi gyorsan szót értett a két kislánnyal Fotó: SzuperTV2/Újratervezés

Az asszony egyedül neveli a gyerekeket: a 16 éves Kristófot, a 14 éves Viktort, a 12 éves Hannát, a 9 éves Bencét, a 8 éves Leventét és az 5 éves Annabellt. Minden terhet egyedül visel, amíg párja külföldön pénzt keres.

Kislánya, Hanna 2021-ben nyitott szívműtéten esett át.

A rendellenesség – pitvari sövényhiány és a jobb szívbillentyű súlyos károsodása – csak négyéves korában derült ki. A műtét szerencsére jól sikerült, azóta egészséges, vidám, aktív kislány.

Miután az egész család átesett egy kötőhártya-gyulladáson, kiderült, hogy

Renátának 19 éves kora óta egy daganat növekszik a szemében, ami befelé is terjed, ezért a szemét belülről is nyomja.

Meg kellene műteni.

A család 2023 augusztusában vásárolt egy házat Tácon, hogy saját otthonuk legyen. Azonban a felújítására már nem maradt pénzük.

El sem akartuk hinni, hogy ilyen szerencsések vagyunk! Három napunk volt, hogy kiürítsük az ingatlant a munkálatok megkezdése előtt

– emlékszik vissza Renáta, aki hozzáteszi: hetek alatt lezajlott a felújítás, addig egy panzióban voltak elszállásolva és jó kis programokban vehettek részt.

Stohl András és az Újratervezés csapatának megjelenése nagy örömet szerzett Tácon Fotó: SzuperTV2/Újratervezés

Két lakrészből egy lett az Újratervezés csapatának köszönhetően

A Tácon lévő régi parasztházban régebben két lakrész volt. A táci család álma az volt, hogy egy nagy lakásként funkcionáljon. Az Újratervezésnek köszönhetően ez megvalósult. A ház külső szigetelést kapott, belül laminált parketták, járólapok kerültek a padlóra.

Rá sem lehet ismerni, nagyon hálásak vagyunk

– mondta az édesanya, aki bízik benne, hogy végre rendeződnek a család dolgai és boldogan élhetnek a felújított otthonukban.