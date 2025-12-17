Új fedél került öt befogadott gyermek és új családjuk feje fölé – csodát tett az Újratervezés csapata

Egy tragikus gyilkosság és öngyilkosság, amiből a bácsalmási történet elindult és végre jóra fordult. Az Újratervezés sztárokkal teli sztorija igazi karácsonyi jótett, amelyben szem nem marad szárazon.

Stohl András megafonnal. Az Újratervezés csapata épp a jó hírt közli a Bara családdal F/ otó: MATE KRISZTIAN

Öt árva gyereken és a befogadóikon segített az Újratervezés csapata

Tizenheten élnek jelenleg a bácsalmási házban, ha mindenki otthon van. Barbara, Győző, a nyolc saját, az öt nevelt gyerekük, valamint a nagyobbik lányuk férje és az ő kisbabájuk. Ma már minden szép és jó, a TV2 Újratervezés csapatának köszönhetően, de nem volt ez így, amikor Barbarához és férjéhez kerültek az asszony unokabátyjának árvái. Barbara és férje ma már hivatalosan is gyámjai az árván maradt gyerekeknek, és a tragikus körülmények ellenére összetartják a 17 tagúra bővült családot a bácsalmási házban.

Tragédia árnyékolja be az életüket

Az öt gyermek szülei meghaltak. Ez már önmagában is tragédia, a körülmények pedig, ahogy az egész történt, örökre megváltoztatta mindannyiuk sorsát. A gyerekek édesapja a nyílt utcán késsel támadta meg a feleségét. Megszúrta az asszonyt, majd a saját torkát elvágva öngyilkos lett.

A gyerekek jó helyre kerültek

A gyerekek a gyámmal együtt pszichológushoz járnak, hiszen ami történt, az felfoghatatlan. Ennek ellenére olyan szerető és ismert közegben élhetnek, ami segít lelkileg feldolgozni a traumát, amennyire csak lehet. A bácsalmási család az árva gyerekek befogadásával nehéz helyzetbe került. Mivel még a hagyatéki eljárás sem zajlott le, fizetniük kell az elhunyt szülők lakása utáni költségeket, számlákat is. A tragédia pillanatában azonban gyorsan kellett dönteni, hiszen az árvák Barbaráékhoz akartak kerülni. A gyámhatóság arra kérte Barbarát és Győzőt, hogy alakítsanak ki még két szobát az udvari melléképületben. Az új szobákba négyen kiköltöztek, az üresen maradt helyiségeket adták át az árváknak.

A majdnem teljes Bara család. Ketten hiányoznak csak a képről Fotó: MATE KRISZTIAN

Barbara és Győző példásan gondoskodik a gyerekekről

A pár, akik maguk is fiatalok még, példás életet élnek. Barbara 35, Győző 39 éves, dolgoznak és a gyerekeiket taníttatják. A nyolc saját gyerek közül a legnagyobb már egyetemre jár, az egyik lányuk külföldön pincérkedik, a hat kisebb pedig iskolás. Segélyre nem szorulnak, a közösség hasznos tagjai. Ők maguk sosem keresték volna meg az Újratervezés csapatát, de Csémy Erika, Lejla lányuk tanárnője elindította helyettük a folyamatot Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője segítségével. Aztán persze már a család is akarta és hetekig álmodoztak róla, mesélte Barbara.

Már pár éve is felajánlotta Erika tanárnő, hogy segít, ha jelentkezni akarunk a műsorba, de akkoriban mindent, amire szükségünk volt, meg tudtunk teremteni saját magunknak. Most viszont úgy éreztük, bele kell vágnunk. És sikerült! Néha, amikor körülnézek, még most sem hiszem el, hogy ilyen szép lett a ház

- meséli Barbara.