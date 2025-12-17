Új fedél került öt befogadott gyermek és új családjuk feje fölé – csodát tett az Újratervezés csapata

Egy tragikus gyilkosság és öngyilkosság, amiből a bácsalmási történet elindult és végre jóra fordult. Az Újratervezés sztárokkal teli sztorija igazi karácsonyi jótett, amelyben szem nem marad szárazon.
Tizenheten élnek jelenleg a bácsalmási házban, ha mindenki otthon van. Barbara, Győző, a nyolc saját, az öt nevelt gyerekük, valamint a nagyobbik lányuk férje és az ő kisbabájuk. Ma már minden szép és jó, a TV2 Újratervezés csapatának köszönhetően, de nem volt ez így, amikor Barbarához és férjéhez kerültek az asszony unokabátyjának árvái. Barbara és férje ma már hivatalosan is gyámjai az árván maradt gyerekeknek, és a tragikus körülmények ellenére összetartják a 17 tagúra bővült családot a bácsalmási házban.
Az öt gyermek szülei meghaltak. Ez már önmagában is tragédia, a körülmények pedig, ahogy az egész történt, örökre megváltoztatta mindannyiuk sorsát. A gyerekek édesapja a nyílt utcán késsel támadta meg a feleségét. Megszúrta az asszonyt, majd a saját torkát elvágva öngyilkos lett.
A gyerekek a gyámmal együtt pszichológushoz járnak, hiszen ami történt, az felfoghatatlan. Ennek ellenére olyan szerető és ismert közegben élhetnek, ami segít lelkileg feldolgozni a traumát, amennyire csak lehet. A bácsalmási család az árva gyerekek befogadásával nehéz helyzetbe került. Mivel még a hagyatéki eljárás sem zajlott le, fizetniük kell az elhunyt szülők lakása utáni költségeket, számlákat is. A tragédia pillanatában azonban gyorsan kellett dönteni, hiszen az árvák Barbaráékhoz akartak kerülni. A gyámhatóság arra kérte Barbarát és Győzőt, hogy alakítsanak ki még két szobát az udvari melléképületben. Az új szobákba négyen kiköltöztek, az üresen maradt helyiségeket adták át az árváknak.
A pár, akik maguk is fiatalok még, példás életet élnek. Barbara 35, Győző 39 éves, dolgoznak és a gyerekeiket taníttatják. A nyolc saját gyerek közül a legnagyobb már egyetemre jár, az egyik lányuk külföldön pincérkedik, a hat kisebb pedig iskolás. Segélyre nem szorulnak, a közösség hasznos tagjai. Ők maguk sosem keresték volna meg az Újratervezés csapatát, de Csémy Erika, Lejla lányuk tanárnője elindította helyettük a folyamatot Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője segítségével. Aztán persze már a család is akarta és hetekig álmodoztak róla, mesélte Barbara.
Már pár éve is felajánlotta Erika tanárnő, hogy segít, ha jelentkezni akarunk a műsorba, de akkoriban mindent, amire szükségünk volt, meg tudtunk teremteni saját magunknak. Most viszont úgy éreztük, bele kell vágnunk. És sikerült! Néha, amikor körülnézek, még most sem hiszem el, hogy ilyen szép lett a ház
- meséli Barbara.
A család nagyjából hat hete tudta meg az örömhírt, hogy bekerültek a házfelújítási programba.
Azt a pillanatot nem tudom leírni, hogy mit éreztünk, amikor bentről azt hallottuk, hogy a ház elől kiabálják: »Bara család jöjjön ki!« Hihetetlen volt és hatalmas ujjongást csaptunk. De ez még nem volt elég, elvittek minket Hévízre. Végre mindannyian együtt nyaraltunk
- teszi hozzá Barbara, aki boldogan mesélt arról is, hogy most milyen az új házban élni:
Ettől szebb házat nem is kaphattunk volna! Akkora ebédlőnk van, hogy mindannyian egyszerre le tudunk ülni az asztalhoz. Van három fürdőszoba és már a vizet se kell melegíteni a fürdéshez. Más életünk lett teljesen, nagyon hálásak vagyunk az Újratervezés csapatának és Molnár Viktornak is.
Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője Bácsalmáson nevelkedett, ezért úgy érzi, hogy a család életének segítése misszió számára. A TV2 sztárja szerette volna könnyebbé tenni a népes família életét, ezért minden követ megmozgatott. Így jött a jótékonysági aukció ötlete is. Az árverés nemrég zárult le.
Molnár Viktor egy korábbi interjúban, amelyet a Borsnak adott, azt mondta:
Buldózerként hittem benne és nagyon boldog voltam, mikor jött a telefon, hogy Barbaráék bekerültek az Újratervezésbe. A felújítás előtti állapotok elég borzasztóak voltak, de hála istennek, ez már a múlt. El sem tudom képzelni, hogyan tudtak nap mit nap ennyien, ilyen szűkös lehetőségek között élni. Egy WC-vel, pici fürdőszobával, kevés ággyal. De mindezek ellenére óriási szeretetben, ezt fontos kihangsúlyoznom! Az átalakítás szinte minden fázisáról tudtam, bár a végeredményt én is csak a legvégén láttam. A házat jócskán kibővítettük: lecseréltük a tetőt, szobákat, illetve fürdőszobákat hoztunk létre, konyhát építettünk be, központi fűtésük lett, vadonatúj elektromos hálózat”
– sorolta a Kincsvadászok kereskedője.
Ha kíváncsi vagy a Bara család sorsára, arra, hogyan újult meg az otthonuk és mi történt velük közben, esténként nézd meg a TV2 Újratervezés műsorát 22.50-től. A karácsonyi különkiadásban az Újratervezés csapata és Molnár Viktor mellett felbukkan például Tilla, Lékai-Kiss Ramóna, Demcsák Zsuzsa, Palik László Ördög Nóra és a Kincsvadászok sztárjai.
Az aukció ugyan már lezárult, de ha valaki szeretne segíteni a családnak, ezen a számlaszámon továbbra is megteheti, nagyon hálásak mindenért:
Molnár Viktor - “Bara család adományszámlája” OTP Bank 11773133-01560600
