A Nagy Duett 2026: Ezt gondolja Liptai Claudia Gesztesi Panka indulásáról

Hétfőn leleplezték A Nagy Duett 2026 szereplőit. Számos izgalmat ígér az évad, lesznek például szerelmespárok és egy trió is. De a legtöbbeket Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka Sára szereplése érdekel majd. A Borsnak Panka elárulta, milyen érzés lesz édesanyjával egy műsorban szerepelni.

A Nagy Duett 2026-os évadában Gesztesi Panka szereplő lesz, édesanyja, Liptai Claudia pedig műsorvezető (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Gesztesi Panka A Nagy Duettről: „Anya nagyon kritikus velem”

A Nagy Duett szereplőit leleplező sajtótájékoztatón Gesztesi Panka a Borsnak elárulta:

„Nagyon örültem, amikor felkértek. Kicsit szkeptikus voltam, de átgondoltam, hogy mennyi élményt és tapasztalatot szerezhetek” – mosolygott Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya.

„Anya nagyon kritikus velem szemben. De ezt szeretem, mert emiatt kialakult bennem egy egészséges maximalizmus. Nem miatta szeretnék jól teljesíteni, hanem önmagam miatt!”

Panka szülei színpadi emberek, Gesztesi Károlyról pedig tudva levő, hogy kifejezetten jól énekelt: A Nagy Duett második évadában Csézyvel a középmezőnyig jutott, sőt, a Sztárban Sztár című műsorban is nagy sikert aratott.

Az még meglepetés, hogy Panka előadóművészet terén örökölte-e a szülei tehetségét, de az biztos, hogy édesanyjától sok tanácsot kér majd a színpadi jelenléttel kapcsolatban.

„Anya ezer éve ezen a pályán mozog, és sok jó tanácsot tud adni. Azt mondta, adjam önmagam, engedjem el magamat. Egyébként anyukám biztos volt benne, hogy sosem vállalok majd el ilyesmit, mert eddig nem igazán mutattam érdeklődést a show-műsorokban való szereplés iránt. Most viszont azt éreztem, szeretném kipróbálni magam valami újban. Nagyon izgulok, és remélem, örömet okozhatok a szereplésemmel” – fejtette ki Panka, majd elismerte:

Azért annak örülök, hogy anyukám nem a zsűriben van. Amikor otthon énekeltem, azt mondta: 3 pontot adna nekem. Szóval kicsit féltem volna tőle

– nevetett, mire A Nagy Duett-beli párja, Kovács Áron hozzáfűzte:

„Egy valaki fél jobban a drága mamától, én…”

Kovács Áron lesz Gesztesi Panka párja A Nagy Duett 2026-os évadában (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Modellből énekes?

Gesztesi Károly és Liptai Claudia 19 éves egyetemista lánya eddig a modellszakmában bontogatta szárnyait, de most úgy érzi, új kihívásra van szüksége: úgy döntött, kipróbálja a közeget, amiben a szülei már sok rutint szereztek. A debütálás A Nagy Duett 2026-os évadában történik meg, ahol a párja Kovács Áron lesz! A TV2 énekes műsorában korábban versenyzőként szerepelt már az édesapja: Csézy és a 2020-ban elhunyt Gesztesi Károly a második évadban az ötödik helyezésig meneteltek! Liptai Claudia pedig – az ötödik évad kivételével – minden szériában műsorvezetőként kísérte végig az élő adásokat. Az új, nyolcadik évad szereplőinek listáját itt lepleztük le.