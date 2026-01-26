A Nagy Duett 2026: Gesztesi Panka párja retteg Liptai Claudiától, Vastag Csaba utálja a mulatóst – Galéria!

Visszatér a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett 2026-ban minden korábbinál izgalmasabb évadot ígér. A Nagy Duett szereplői között szerelmespárok és egy trió is lesz idén, de a többi alkalmi duó is garancia a szórakozásra. A Bors ott volt a párosokat leleplező sajtótájékoztatón, mutatjuk az exkluzív fotókat és eláruljuk, mit ígérnek a versenyzők.

A Nagy Duett sajtótájékoztatóján leleplezték az idei évad párosait (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

S hogy idén kik A Nagy Duett szereplői? Mutatjuk!

Curtis és Széki-Barnai Judie

és Kovács Áron és Gesztesi Panka

és Tolvai Reni és Lakatos Laci

és Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó

és Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.

és Peter Srámek és Gáspár Bea

és Galambos Lajos és Stana Alexandra

és Gallusz Niki és Gajdos Tamás

és Péterffy Lili Lelle és a Bódi Tesók (Hunor és Megyer)

és a Vastag Csaba és Domján Evelin

Még sosem volt példa A Nagy Duett korábbi évadaiban arra, hogy szerelmespárok versengjenek egymással. Ezúttal azonban két házaspár is mikrofont ragad.

Vastag Csaba és Evelin a magánéletükben jól működnek, hamarosan kiderül, duettpárként milyenek (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Vastag Csaba és Domján Evelin jól reagál a váratlan helyzetekre, a sajtótájékoztató előtt is rögtönözniük kellett.

„Reggel vérvételen voltam Óbudán, és már eljöttem, amikor észrevettem, hogy ott maradt a sminktáskám. Szóval vissza kellett mennem érte, így már csak a sajtótájékoztató előtt, a mélygarázsban tudtam sminkelni” – nevetett Evelin, majd hozzátették, Csabi pedig a fodrásztól az utolsó pillanatban ért a helyszínre. A rögtönzés tehát megy, de mi az, ami gondot okozhat?

A mulatós zenével ki lehet kergetni a világból. Az esküvőnkön sem szólhatott!

– leplezte le Achilles-sarkát Vastag Csaba.

A másik gerlepár, Curtis és Judie is magabiztosan áll a versenyhez, hiszen ha már az Ázsia Expressz kihívásait kibírták, az éneklés már nem tűnik olyan nagy ördöngösségnek.

A Nagy Duett történetében ilyen még nem volt!

A Nagy Duett trióval is újít ezúttal. A Bódi tesók, azaz Hunor és Megyer Péterffy Lili Lelle mellett tanulnak meg énekelni kissé.

Nem tudunk énekelni, de ha önmagunkat adjuk, mint az Ázsia Expresszben, akkor nem lehet baj. Az Ázsia sajtótájékoztatóján azt mondtuk, hogy győzni jöttünk, és sikerült is, úgyhogy most is így állunk hozzá

– nevettek a tesók, majd hozzátették, Gáspár Bea és Peter Srámek párosától tartanak leginkább.