A Nagy Duett 2026: Gesztesi Panka párja retteg Liptai Claudiától, Vastag Csaba utálja a mulatóst – Galéria!

Visszatér a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett 2026-ban minden korábbinál izgalmasabb évadot ígér. A Nagy Duett szereplői között szerelmespárok és egy trió is lesz idén, de a többi alkalmi duó is garancia a szórakozásra. A Bors ott volt a párosokat leleplező sajtótájékoztatón, mutatjuk az exkluzív fotókat és eláruljuk, mit ígérnek a versenyzők.
Még sosem volt példa A Nagy Duett korábbi évadaiban arra, hogy szerelmespárok versengjenek egymással. Ezúttal azonban két házaspár is mikrofont ragad.
Vastag Csaba és Domján Evelin jól reagál a váratlan helyzetekre, a sajtótájékoztató előtt is rögtönözniük kellett.
„Reggel vérvételen voltam Óbudán, és már eljöttem, amikor észrevettem, hogy ott maradt a sminktáskám. Szóval vissza kellett mennem érte, így már csak a sajtótájékoztató előtt, a mélygarázsban tudtam sminkelni” – nevetett Evelin, majd hozzátették, Csabi pedig a fodrásztól az utolsó pillanatban ért a helyszínre. A rögtönzés tehát megy, de mi az, ami gondot okozhat?
A mulatós zenével ki lehet kergetni a világból. Az esküvőnkön sem szólhatott!
– leplezte le Achilles-sarkát Vastag Csaba.
A másik gerlepár, Curtis és Judie is magabiztosan áll a versenyhez, hiszen ha már az Ázsia Expressz kihívásait kibírták, az éneklés már nem tűnik olyan nagy ördöngösségnek.
A Nagy Duett trióval is újít ezúttal. A Bódi tesók, azaz Hunor és Megyer Péterffy Lili Lelle mellett tanulnak meg énekelni kissé.
Nem tudunk énekelni, de ha önmagunkat adjuk, mint az Ázsia Expresszben, akkor nem lehet baj. Az Ázsia sajtótájékoztatóján azt mondtuk, hogy győzni jöttünk, és sikerült is, úgyhogy most is így állunk hozzá
– nevettek a tesók, majd hozzátették, Gáspár Bea és Peter Srámek párosától tartanak leginkább.
Gáspár Bea és Peter Srámek kettőse tényleg erős duónak ígérkezik, a családanya pedig elárulta, ő már tavaly is majdnem színpadra lépett az akkor hét év után visszatérő A Nagy Duettben.
„Tavaly már hívni akartak a műsorba, de Győző kivette a kezemből a telefont, és azt mondta, ő akar jönni! Így került ő ide tavaly…” – fedte fel a mókás kulisszatitkot Gáspár Bea, aki hozzátette, Győzike szerint egyébként nagyon hamisan énekel…
A műsor egy másik nagy dobása Gesztesi Panka szerződtetése. Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya eddig kerülte a rivaldafényt.
„Anyukám biztos volt benne, hogy sosem vállalok majd el ilyesmit, mert eddig nem igazán mutattak érdeklődést a show-műsorok iránt. Most viszont azt éreztem, szeretném kipróbálni magamat valami újban. Nagyon izgulok, és remélem, örömet okozhatok a szereplésemmel” – fejtette ki Panka, majd elismerte:
„Azért annak örülök, hogy anyukám nem a zsűriben van. Amikor otthon énekeltem, azt mondta: 3 pontot adna nekem. Szóval kicsit féltem volna tőle” – nevetett, mire A Nagy Duett-beli párja, Kovács Áron hozzáfűzte:
„Egy valaki fél jobban a drága mamától, én…”
A Nagy Duett legfiatalabb párosa Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., akik szórakozni szeretnének elsősorban.
„A Megasztárban bizonyítani akartam, most pedig inkább szeretném jól érezni magam” – ismerte el a Megasztár 2025 győztese.
„Számomra inkább megkönnyebbülés és nem teher, hogy ennyire profi tanárt kaptam. Szeretnék ellazulni a műsorban” – nyugtázta Norbika is.
A nevetés is garantált lesz, a szintén megasztáros Tolvai Reni és a humorista Lakatos Laci a profizmust és viccet jól ötvözi majd, ez a helyzet Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó kettősénél is.
Galambos Lajos duettpartnere Stana Alexandra lesz. Nemrég majdnem szerepeltek már együtt egy műsorban. Lajcsi a Dancing with the Stars-ba kapott meghívást, amiben – mostani elmondása szerint – „technikai okokból” nem tudott részt venni. Valójában reintegrációs őrizetét töltötte börtönbüntetése után.
Gallusz Niki elárulta, úgy érezte magát, mint egy vakrandin, amikor először találkoztak Tamással, de nagyon örül neki, sőt, hamar rájött, egy rejtett tehetséggel van dolga.
A műsorvezetői gárda is meglepetést okozott: Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna a helyszínen mondták el, mennyire izgulnak az új évad miatt, míg Horváth Tamás nem tudott megjelenni a rendezvényen, és Kasza Tibi is csak videóüzenetben köszöntötte a versenyzőket. Utóbbi ugyanis A Kísértés új évadát forgatja Thaiföldön.
A Nagy Duett 2026-os évada a tavalyi nagy sikerű visszatérés után, február 15-én nyolcadik szériájával rajtol el.
