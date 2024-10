Kendőzetlenül őszinte vallomást tett Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya, Panka

Idén lett nagykorú Gesztesi Károly és Liptai Claudia közös gyermeke, Panka. Egy édesanyának azonban hiába nőtt fel a lánya, az ő szemében még mindig az a kicsi gyermek, aki járni tanul, akire a játszótéren vigyáz, aki elszavalja élete első anyák napi versét az óvodában.

Liptai Claudia és Panka kapcsolata mindig is szoros volt - Fotó: Archív

Liptai Claudia lánya Panka nagykorú lett

Éppen ezért érthető, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjának furcsa volt azt látnia, hogy a lánya immár gyönyörű nőként vonult az egyik legismertebb magyar divatmárka legújabb bemutatóján.

A 18 éves Gesztesi Panka modellként tündököl

– Fura, skizofrén érzés látni Pankát a kifutón, mert nekem ő még mindig a kislányom, akire úgy emlék-szem, mint egy kicsi gyerekre, majd a bemutatón egy felnőtt nőt látok. Természetesen nagyon büszke vagyok rá, és ilyenkor én is izgulok, mert tudom, hogy annak ellenére, hogy milyen profi, ő is nagyon izgul. Szeretném, hogy minden bemutató végén elégedett legyen magával – kezdte a hot! magazinnak Clau. – A modellszakma olyan, mint a show-biznisz: könnyű melónak tűnik, de közben egy nagyon kemény világ. Rezzenéstelen arccal kell végigmenni rengeteg ember és villogó kamerák előtt, még akkor is, ha valami kényelmetlen, vagy ha valami baki történik. Szerencsére azt látom rajta, hogy élvezi a modellkedést, szereti azokat az embereket, akikkel együtt dolgozik, főleg most, hogy Schóbert Lara is részt vett a bemutatón, akivel nagyon jó barátnők. Anyaként az a legjobb érzés, ha boldognak látom a gyerekem.

Panka gyönyörű nővé cseperedett - Fotó: Archív

Gesztesi Panka büszkévé teszi műsorvezető édesanyját

A műsorvezető örül annak, hogy úgy alakult Panka élete, hogy már ilyen fiatalon megtapasztalta, hogy milyen a munka világa, és milyen megdolgozni a pénzért.

– Már tizenévesen úgy fogta fel a modellkedést, ahogyan kell, tehát tudta, hogy ez nemcsak annyi, hogy élvezi, és jól néz ki, hanem az elejétől kezdve úgy állt hozzá, hogy ez egy munka. Ezt a karriert teljesen önmagának köszönheti, az ő érdeme. Ráadásul megtanulta, hogy milyen dolgozni. Ez egy kemény meló, rengeteget tapasztal, és a végén még pénzt is kap – mondta a büszke anyuka, aki azt is elárulta, hogy sosem vette a kezébe az irányítást, hanem hagyta, hogy Panka úgy végezze ezt a munkát, ahogyan szeretné. – Az étkezéshez is így álltam hozzá.

Sosem voltam az a fajta anyuka, aki szigorú étrendhez köti a lányát, hogy minél sikeresebb legyen ebben a szakmában.

– Sőt, szerintem most nagyon le van fogyva magához képest! Persze vannak olyan helyek, ahol van egy elvárás, hogy milyen alkata legyen az embernek, de én sosem mondanám neki, hogy fogynia kellene vagy ilyesmi. Úgy voltam vele mindig is, hogy egyen úgy, ahogyan neki jólesik.