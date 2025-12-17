Szijjártó Péter megvédte Gáspár Evelint

Komoly politikai és médiavitát robbantott ki Gáspár Evelin szerepvállalása, miután nyilvánosságra került, hogy a külügyminisztérium sajtóreferenseként dolgozik, és TikTok-videókban mutatja meg a diplomácia kevésbé ismert oldalát. A fiatal influenszer már több alkalommal is elkísérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert különböző útjaira, Moszkvába, Isztambulba és Brüsszelbe, ami nem meglepő módon azonnal támadások célpontjává tette őt a liberális médiában. A kialakult helyzetről Németh Balázs és Szijjártó Péter beszélgettek, és a műsorban egyértelművé vált: a műsorvezető teljes mértékben osztja a külügyminiszter álláspontját.

Szijjártó Péter Gáspár Evelin védelmére kelt (Fotó: Soós Lajos)

Szijjártó Péter Németh Balázzsal beszélgetett Gáspár Evelinről

Németh Balázs szerint amikor arról beszélünk, hogyan lehet megújítani a politikai kommunikációt, és eljutni a TikTok-felhasználókhoz, a fiatalokhoz és a közösségi média világához, akkor ez az irány megkerülhetetlen, amit Gáspár Evelin képvisel. A műsorvezető szerint teljesen abszurd az a kettős mérce, amely egyszerre beszél modernizációról, majd támadja azt, amikor az valóban meg is történik.

A külügyminiszter szerint az apja televíziós jelenlétével akarják összemosni Evelint

Szijjártó Péter ennél is keményebben fogalmazott:„Nahát, itt van megint ennek az extrém, szélsőséges, rosszindulatú, liberális terroroldalnak az elképesztő képmutatása...” – kezdte a külügyminiszter, majd hangsúlyozta: Gáspár Evelin mindössze 31 éves, de két nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, az Európai Parlamentben is dolgozott már, és saját jogán jutott el oda, ahol most tart. Szerinte elfogadhatatlan, hogy valakit az édesapja televíziós és showman-karrierje alapján próbálnak alkalmatlannak beállítani.

A pillanat, amikor cigányozni kezd a liberális média...

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a támadások egy része burkolt, majd egyre nyíltabb cigányozásba csapott át. Szijjártó Péter ezt felháborítónak nevezte, és Németh Balázs is egyetértett abban, hogy ez túlmutat a politikai vitákon: „Ott van ez a rosszindulatú bújtatott stílus, ahol mindenki összekacsint, értjük, miről beszélünk. Itt van a Győzike lánya, egy roma lány, hát biztos hogy nem, ugye? Felháborító” – hangzott el. A külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy korábban ugyanezek a körök hangoztatták: a gyerekek nem tehetnek a szüleik tetteiről. „Egy gyereket a szülei alapján megítélni az egyik legnagyobb ostobaság” – fogalmazott, majd hozzátette: ha Gáspár Evelin a Tisza Pártnál jelentkezett volna sajtósnak, ma ugyanaz a médiavilág világsztárként ünnepelné.