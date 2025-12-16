"Hülye p*csa", "te mocskos ku*va" - így szidták a gyermekvédelmi alkalmazottakat Magyar Péter kommentelői

Magyar Péter kommentelői válogatott sértésekkel gyalázták az óbudai Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon alkalmazottait, akiknek az egyetlen bűne az volt, hogy az intézmény előtt vették át a Tisza-elnök adományait. A tiszás szavazók többek közt az intézmény igazgatójának édesanyját szidták, miközben folyamatosan azzal vádolták hazudik – írja a Ripost.

Ez lenne a tiszás szeretetország?

Magyar Péter kedd délelőtt vitt ajándékokat az óbudai gyermekvédelmi intézménybe, ahol az otthon igazgatóhelyettese és két másik munkatársa fogadta a pártelnököt, akit többek közt narancslével is megkínáltak. Az intézmény alkalmazottai a helyszínen megköszönték az ajándékokat Magyar Péternek, majd arról tájékoztatták, hogy azokat az épület előtt szeretnék átvenni.

Ezen a ponton a tiszás kommentelők teljesen kivetkőztek az emberi mivoltukból, és módszeresen gyalázni kezdték a gyermekvédelmi szakembereket.

Magyar Péter hívei a következőket írták a szociális ágazatban dolgozókról:

Ez a nő beteg! Te szemét! Az a két mocsok nem szégyelli magát? A jó k**va anyját a "megbízott" igazgatóasszonynak! Te k**va, hazudol, annyira félsz, de érted megy még a mai nap?