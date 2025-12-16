Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Hülye p*csa", "te mocskos ku*va" - így szidták a gyermekvédelmi alkalmazottakat Magyar Péter kommentelői

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 16:06 / FRISSÍTÉS: 2025. december 16. 16:06
Tisza Pártkomment
Ismét megmutatkozott a tiszás "szeretország"...

Magyar Péter kommentelői válogatott sértésekkel gyalázták az óbudai Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon alkalmazottait, akiknek az egyetlen bűne az volt, hogy az intézmény előtt vették át a Tisza-elnök adományait. A tiszás szavazók többek közt az intézmény igazgatójának édesanyját szidták, miközben folyamatosan azzal vádolták hazudik – írja a Ripost.

Ez lenne a tiszás szeretetország?

Magyar Péter kedd délelőtt vitt ajándékokat az óbudai gyermekvédelmi intézménybe, ahol az otthon igazgatóhelyettese és két másik munkatársa fogadta a pártelnököt, akit többek közt narancslével is megkínáltak. Az intézmény alkalmazottai a helyszínen megköszönték az ajándékokat Magyar Péternek, majd arról tájékoztatták, hogy azokat az épület előtt szeretnék átvenni.

Ezen a ponton a tiszás kommentelők teljesen kivetkőztek az emberi mivoltukból, és módszeresen gyalázni kezdték a gyermekvédelmi szakembereket.

Magyar Péter hívei  a következőket írták a szociális ágazatban dolgozókról:

Ez a nő beteg!

Te szemét!

Az a két mocsok nem szégyelli magát? 

A jó k**va anyját a "megbízott" igazgatóasszonynak!

Te k**va, hazudol, annyira félsz, de érted megy még a mai nap?

Brutális kommentekkel árasztották el a tiszások a posztot

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
