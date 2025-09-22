Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
"Apukám büszke lenne rám" - Stana Alexandra bevállalta, itt a bizonyíték

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 16:29
Büszkemotor
Sokan lettek volna Stana Alexandra helyében.

A Dancing with the Stars gyönyörű és tehetséges táncosnője, Stana Alexandra egy igazán különleges élményt szerzett magának. Biztos, hogy sokan lettek volna a helyében, ugyanis egy olyan élményről van szó, amit alap esetben nem igazán szerezhetnének meg maguknak az emberek – ráadásul még bátorság is kell hozzá.

Stana Alexandra
Stana Alexandra
Fotó: Instagram

Stana Alexandra fogta magát és felpattant egy csúcsmotorra, amit kitámasztottak, és úgy lehetett bőgetni – így érezhette, hogy a kétkerekű csoda motorja mire képes, mekkora erő van benne.

🩶Oké, hát profi motoros sportba nem kezdek bele, valaki azt mondta, apukám büszke lenne Rám, amiért egy keréken bőgettem a gázt.😂🩶

– írta a poszthoz Stana Alexandra, aki különböző járműcsodákat is megtekinthetett testközelből, a kommentelők pedig teljesen odavoltak a élménysorozatról készült képeiért, amiken természetesen csodálatosan nézett ki:

