„Egy igazi vadmacska” – Stana Alexandra új fotójától elolvadsz

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője, Stana Alexandra ismét elbűvölte követőit: legújabb szelfijén a megszokott eleganciával, lehengerlő magabiztossággal pózol az autóban. A fotó alig néhány óra alatt rengeteg kedvelést gyűjtött, a kommentmező pedig pillanatokon belül megtelt elismerő üzenetekkel.

Stana Alexandra elbűvölő.

Fotó: Szabolcs László

Stana Alexandra továbbra is lenyűgöző

„Gyönyörű vagy!”

– írta egyik rajongója, míg egy másik így fogalmazott:

„Egy igazi vadmacska vagy, imádlak!”

Mások pedig röviden, de annál kifejezőbben reagáltak:

„Kész vagyok!”

– olvasható az egyik hozzászólásban.

Nem csoda, hogy a követők így rajonganak érte – Alexandra mindig tudja, hogyan mutassa meg azt az erőt és nőiességet, amelyért annyian csodálják. Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy mennyire fontos számára az önazonosság és a művészet iránti szenvedély:

„A tánc nemcsak a testet tartja épen, hanem a lelket is. Keresve sem találnánk jobb műfajt arra, hogy egyszerre legyen jelen bennünk erő, érzelem és harmónia.”

A sztár az elmúlt időszakban több oldalát is megmutatta – legutóbb például egy motoros élményről számolt be, ahol bevallása szerint „apukája is büszke lenne rá”. Most pedig ismét visszatért a nőies elegancia világába, ami tökéletesen illik hozzá. A rajongók csak remélhetik, hogy hamarosan újabb poszttal örvendezteti meg őket – hiszen Stana Alexandra minden fotója egyszerre stílusos, magabiztos és lehengerlően nőies.