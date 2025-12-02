Schobert Norbert fia párjának édesapját is lefogyasztja: Itt tartanak most

Schobert Norbert elképesztő bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán. Fia párja, vagyis Petra édesapja nyár óta kapja a diétás menüt, amelynek következtében már harminc kilótól sikerült megszabadulnia. Norbi a Borsnak elmesélte, hogy miért tartotta kiemelten fontosnak ezt a projektet, illetve, hogy nála a mai napig előtörnek az emlékek, ha fogyásról van szó.

Schobert Norbert gyerekeinek is példát mutat életmódjával, mind a hárman aktívan sportolnak (Fotó: Mediaworks archív)

Ifj. Schobert Norbert párjának édesapját féltette a családja

Az ország legismertebb sportolója a kezdetekhez nyúl vissza, amikor egy nagyobb fogyáshoz kérik a segítségét, így volt ez Petra édesapja esetében is.

Petra megkeresett, mert nagyon féltette az apukáját, amiért extrém magas volt a vérnyomása, gyakran verte a víz és tartósan nem tudott lefogyni. Vendégségbe jött hozzánk, amikor meggyőztem, adtam neki egy olyan szénhidrátcsökkentett menüt, amivel nem éhezik. A túlsúlyos emberek a napi szénhidrát szükséglet ötszörösét is megeszik akár naponta. Szerencsére elfogadta a kihívást és nagyon jól halad, kapja az étvágycsökkentő rost italport is mellé, ami gyakorlatilag úgy működik, mintha egy gyomorszűkítő műtétje lett volna, tehát kitölti a gyomrát és nem lesz annyira éhes

– kezdi Norbi, majd hozzátette: Petra édesapja mindemellett elment a Ducitréningekre is, sőt azóta otthon is gyalogol és biciklizik. Az eredmény olyan látványos, hogy Norbi büszkén mutatta meg Instagramján is.

Könnyedén kiszámolható, hogy napi egy óra edzéssel és megfelelő étrend összetétellel már mínuszba lehet kerülni kilók tekintetében. Negyven éve abban hiszek, hogy hízni csak a szénhidráttól lehet.

Schobert Norbi elárulta, hogy mostanában kifejezetten a tinédzsereket vette célba, mint mondja, szerinte a társadalmat a gyerekeinken keresztül lehet átformálni.

Schobert Norbi kövér gyerekként megtapasztalta a kirekesztést

Saját példáján kívül van még valami, ami Norbi szerint az egész életüket meghatározza. Norbi járja az országot és akinek tud, segít, fogja a kezét. Nem véletlen, hiszen tizennégy évesen ő maga is bejárta ezt az utat.