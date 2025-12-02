Schobert Norbert fia párjának édesapját is lefogyasztja: Itt tartanak most

Schobert Norbert elképesztő bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán. Fia párja, vagyis Petra édesapja nyár óta kapja a diétás menüt, amelynek következtében már harminc kilótól sikerült megszabadulnia. Norbi a Borsnak elmesélte, hogy miért tartotta kiemelten fontosnak ezt a projektet, illetve, hogy nála a mai napig előtörnek az emlékek, ha fogyásról van szó.
Az ország legismertebb sportolója a kezdetekhez nyúl vissza, amikor egy nagyobb fogyáshoz kérik a segítségét, így volt ez Petra édesapja esetében is.
Petra megkeresett, mert nagyon féltette az apukáját, amiért extrém magas volt a vérnyomása, gyakran verte a víz és tartósan nem tudott lefogyni. Vendégségbe jött hozzánk, amikor meggyőztem, adtam neki egy olyan szénhidrátcsökkentett menüt, amivel nem éhezik. A túlsúlyos emberek a napi szénhidrát szükséglet ötszörösét is megeszik akár naponta. Szerencsére elfogadta a kihívást és nagyon jól halad, kapja az étvágycsökkentő rost italport is mellé, ami gyakorlatilag úgy működik, mintha egy gyomorszűkítő műtétje lett volna, tehát kitölti a gyomrát és nem lesz annyira éhes
– kezdi Norbi, majd hozzátette: Petra édesapja mindemellett elment a Ducitréningekre is, sőt azóta otthon is gyalogol és biciklizik. Az eredmény olyan látványos, hogy Norbi büszkén mutatta meg Instagramján is.
Könnyedén kiszámolható, hogy napi egy óra edzéssel és megfelelő étrend összetétellel már mínuszba lehet kerülni kilók tekintetében. Negyven éve abban hiszek, hogy hízni csak a szénhidráttól lehet.
Schobert Norbi elárulta, hogy mostanában kifejezetten a tinédzsereket vette célba, mint mondja, szerinte a társadalmat a gyerekeinken keresztül lehet átformálni.
Saját példáján kívül van még valami, ami Norbi szerint az egész életüket meghatározza. Norbi járja az országot és akinek tud, segít, fogja a kezét. Nem véletlen, hiszen tizennégy évesen ő maga is bejárta ezt az utat.
Amikor ennyi idős voltam, úgy kezdtem el fogyózni, hogy a tesitanárom adott nekem egy táblázatot, amiben benne volt minden étel szénhidráttartalma. Öt kilót fogytam az első héten és negyvenet fél év alatt. Azóta is tartom ezt a súlyt, a tesitanárom megváltoztatta az életem. Szeretném most átvenni tőle a stafétát és az ország összes kövér gyerekének a tesitanára lenni és lefogyasztani mindenkit. A fogyókúra sokkal olcsóbb, mint az elhízást fenntartani.
Norbi egyébként nemrég egy 15 éves lánynak segített a fogyásban, aki 20 nap alatt tíz kilót dobott le, hamarosan pedig 11 éves fiúhoz megy, aki száz kilót nyom.
Szétrepedt a bőre, nem jár iskolába és oxigénpalackkal veszi a levegőt. A szülők nem csak azt szeretnék, ha a gyerekük megmenekülne, hanem azt is, ha példakép lehetne. Én is el szoktam mondani a fiataloknak, hogy engem milyen jelzőkkel illettek, hogyan csúfoltak, amikor ennyi idős voltam. Mindig elmondom azt is, hogy ebben a hízási ütemben az osztálytársak már nem csak csúfolni fogják, hanem egyenesen utálni is. A gyerekek ilyen szempontból fájóan őszinték. A büszkeségüket adom vissza, mert ez sokkal jobb megoldás, mint amikor egy tizenévest Törökországba hurcibálnak gyomorszűkítő műtétre. Az a gyerek, aki 14 évesen száz kiló, nem biztos, hogy megéli a negyvenéves kort, ez EU-s statisztika.
Norbi azon túl, hogy saját tapasztalatai alapján az egész életét arra tette fel, hogy segít a túlsúlyosoknak hasonló eredményeket elérni, mint ő, hangsúlyozza, hogy a sport szebbé, sikeresebbé, boldogabbá és önbizalom teljesebbé teszi az életet.
Egy kövér kamasz nem tud felhőtlenül szerelmes lenni, mert aki tetszik neki, annak ő nem tetszik. Ebben az életkorban a legfontosabb dolog a világon a szerelem, az első nagy szerelem és ez az egész életét, lelki világát meghatározza majd később. A kövér embereknél nincs depressziósabb, de ezen lehet változtatni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.