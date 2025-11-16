Egyre több túlsúlyos embernek segít Schobert Norbert

Schobert Norbert, aki nem rég Bendegúznak próbált élményt szerezni közösségi oldalán, most egy 15 éves lánynak segít, akinek 140 kilójával minden napja szenvedés. A személyi edző már megmutatta rajongóinak Amandát, aki már hat kilót fogyott csupán egy hét alatt. A Tények pluszban Norbi elmesélte, mit is vár az általa kifejlesztett Duci tréningtől.

Schobert Norbert nagy sikereket vár a Duci tréningtől (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert edzésterve a látottak alapján működik és szeretné, ha minél többen csatlakoznának hozzá.

Ez olyan, mint egy lavina. Az elején egy kicsi hógolyó, amiből egyre nagyobb lesz majd. Annyi fogyás és pozitív élmény gyűlik össze az emberekben, hogy még jobban elterjed majd a jó híre ennek a programnak. Egy olyan közösségépítő hatása van ennek a tréningnek, ami még pluszban segít a túlsúlyosoknak

– mesélte a Tények Plusznak a fitneszguru.

Schobert Norbert mindenkit az edzésre biztat

Egyre több túlsúlyos hölgy érkezik hozzánk. Azt látom, hogy mindenkibe visszajön a bátorság és elkezdenek otthon is edzeni, mivel észreveszik, hogy tényleg hatásos

– árulta el Norbi a visszajelzésekről.

Schobert Norbert és Rubint Réka fia a katonaság ellenére nem itthon képzeli el jövőjét (Fotó: Mediaworks archív)

Az edzések egy részén Ifjabb Schóbert Norbert is jelen volt, aki már egy éve csatlakozott a honvédséghez, most viszont kiderült, hogy a tengerentúlon folytatja tanulmányait.

Az igaz, hogy lelépek, de ez nem azt jelenti, hogy felmondok a katonaságnál. Bármi történjék, rám számíthat a honvédség és a hazám is. Természetesen én kinn fogok innentől tanulni, ott is képzelem el a jövőmet, de ettől függetlenül, ha bármi történne, rám mindenképp számíthat a haza

– számolt be terveiről Schobert Norbert fia.

Nagy tervei vannak Schobert Norbertnek

Jövőre még jobban belehúzok, mivel az első félévben még tíz tornát tervezek tartani. Ebből egy nagyobb mozgalmat szeretnék felépíteni. Magyarországon nagyjából három és fél millió túlsúlyos ember él, ebből egymilliót le akarok fogyasztani tíz év alatt

– mondta a Tények Plusznak a fitnesz guru.