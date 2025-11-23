Túl van törökországi műtétjén: így van most Balogh Tamásné

Balogh Tamásné Eszter amatőr szakácsként közel a döntőig menetelt a Séfek Séfe 2024-es évadában, munkásságát és mindennapjait azóta is rengetegen követik, hiszen a műsorban nagy népszerűségre tett szert humoros beszólásaival és laza stílusával. Nemrég hatalmas lépésre szánta el magát, amelyről őszintén kommunikált rajongóival is.

Balogh Tamásné Eszter a gyomorszűkítő műtét mellett döntött, az igazi életmódváltás csak most jön (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter tartott tőle

Eszter a közelmúltban életmódváltásba kezdett a babaprojekt miatt, arra azonban nem számított, hogy kiderül: sokkal nagyobb fába vágta a fejszéjét, mint hitte. Az életmódváltással ugyanis nem járt sikerrel, amit egy pillanatig sem titkolt, sőt bevallotta, hogy a kudarc ellenére nem engedi el a céljait. Eldöntötte, hogy bevállalja a gyomorszűkítő műtétet, amelyben barátnője, Paprika Dorina segíti őt, aki szintén ezzel a módszerrel érte el a kívánt álomalakot. A napokban Eszter be is jelentkezett közösségi oldalán, ahol elmesélte, hogy megérkezett Törökországba, Antalya városába, ahol elvégezték a szükséges műtét előtti vizsgálatokat, mindent rendben találtak.

Először azt hittem, hogy az infúzió fájni fog, de igazából nem is érzem, szóval talán egy picit túlparáztam. Megmondom őszintén egy picit kiborultam, mert engem még soha nem műtöttek semmivel, nagyon féltem, de örülök, hogy Paprika Dorina itt van velem, meg a kedves férjem, meg a Misi meg a Viktor, akik átsegítenek ezen a nehéz időszakon, nagyon hálás vagyok nekik, hogy segítenek abban, hogy ez a műtét megvalósuljon. Nagyon nehéz lesz én azt gondolom, hogy egy olyan időszak áll előttem, ami egy embert próbáló időszak, ugyanis az első egy hónapban teljesen meg kell változtatni az étkezési szokásaimat, a mindennapjaimat, de készen állok erre a változásra és köszönöm szépen mindenkinek, nagyon sokan támogattok, szeretlek titeket, sziasztok

– mondta, a videó végén még kicsit el is érzékenyült, vélhetően rengeteg érzelem kavargott benne még a műtét előtt.

A neheze még csak most jön

Bár Balogh Tamásné Eszter férje mindenben támogatja kedvesét, a műtét után még tényleg hónapokig tart, mire eléri a kívánt testsúlyt, amihez rendkívüli önfegyelem és alkalmazkodóképesség szükséges. Legújabb bejegyzésében viszont megnyugtatta követőit:

A műtét után a harmadik napon vagyunk, minden a legnagyobb rendben van, nagyon jól érzem magam ennél a csodálatos vízesésnél, nagyon köszönöm, hogy szurkoltatok értem, puszillak titeket, sziasztok.

A szemfülesebbeknek azonnal feltűnt, hogy a rövid ujjú pólóban Eszter alkarja piros pöttyös, ami valamilyen bőrproblémára utalhat. Többen ekcémára és pikkelysömörre gyanakodnak, de Eszter szerint a műtét után várni kell még, amíg minden tünet elmúlik, többek között ez is, ezek alapján vélhetően csak egy mellékhatásról van szó, amit bármelyik gyógyszer vagy fájdalomcsillapító is okozhatott nála. A rosszindulatú kanapéhuszárok persze itt is előkerültek, volt, aki úgy fogalmazott: „Egy rántott húsban fogadok, hogy zabagép marad és még nagyobb lesz, mint most!” Eszter azonban visszavágott:

Hát akkor abból nem eszel

– zárta rövidre mosolyogva. Bár a műtét miatt korábban is támadták őt nyilvánosan, Eszter kiállt az igazáért és mint mondja, minden tapasztalatáról részletesen beszámol majd.