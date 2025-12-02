Gólyahír: Kislánya lesz a Next Top Model Hungary sztárjának

A hét legcukibb híre érkezett a várandós influenszerről, aki részleteket osztott meg babaváró partijáról. Habár a Next Top Model Hungary Kittije eddig meg volt róla győződve, hogy kisfiút vár, most mégis kiderült, hogy egy kislánynak fog életet adni.

A Next Top Model Hungary sztárja egy gender reveal partyn tudta meg gyermeke nemét (Fotó: Mediaworks)

A Next Top Model Hungary sztárja muffinba rejtette a titkot

Hatalmas az öröm Kitti és férje, Ádám között. A TV2 sztárja saját YouTube csatornáján hétről hétre beszámol követőinek várandóssága részleteiről. Nem csak a pozitív tapasztalatait osztja meg a nézőkkel, hanem a kellemetlen orvosi vizsgálatokat, a rosszullétek nehézségeit, valamint hasznos tippekkel is ellátja az őt néző kismamákat.

Legutóbbi videójában Kitti elmesélte, hogy hosszú ideig nem tudták megállapítani kisbabája nemét, emiatt majdnem le kellett mondaniuk a babaváró partit, ám szerencsére végre fény derült a titokra!

Kitti Léda egy kislányt hord a szíve alatt, az örömhírt pedig nem is tudták volna szebben bejelenteni. A Next Top Model Hungary egykori versenyzője csupán egy szűk családi és baráti körben megrendezett gender reveal partyt tartott, ahol muffinokba rejtették a színes tölteléket, amely a baba nemét rejtette.

A kismama sokáig úgy érezte, hogy fiúgyermekkel várandós (Fotó: Instagram / Kitti Léda)

A Next Top Model Hungary Kittije biztos volt benne, hogy fia születik

Az összesen 33 fős bulin a vendégek mind kaptak egy-egy szelet süteményt, így bárki kitalálhatta a baba nemét. Csodákkal határos módon azonban a kismama kezébe került a színes mázzal megkent muffin, így ő tudhatta meg elsőként születendő gyermeke nemét.

Ezúttal szeretném itt is megosztani, kislányt várunk. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltetek, izgultatok, és ilyen tökéletes nap lett ez. Ez az egész olyan kerek lett. Most megyek, és szokom a dolgot, mert 100%-ig biztos voltam benne hogy kisfiú, 33 cupcake-ből én vettem el pont a színeset, úgy, hogy még maradt is, mert több volt...Viszont most kezd egy csoda érzés lenni az egész

– írta boldogan Instagram oldalán az influenszer.

A Next Top Model Hungary sztárja és férje izgatottan várják, hogy megszülessen gyermekük (Fotó: Instagram / Kitti Léda)

A Next Top Model Hungary sztárja aggódott a babáért, ezért fokozottan figyel mindenre

Kitti és párja boldogabbak, mint valaha. Az influenszer vlog videóiban hangsúlyozza, hogy felelősségteljes kismama szeretne lenni, ezért mindenre nagyon odafigyel, legyen szó a fertőtlenítésről, étkezésről vagy mozgásról. Férje hasonlóan vélekedik, melyet Kitti neki szánt üzenete is jól bizonyít: "A legjobb Apa leszel, felülmúltad minden gyermekkori képzeletem" – írta a szívhez szóló sorokat.