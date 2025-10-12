Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ultrahang fotóval közölte: babát vár a Next Top Model Hungary sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 19:25
Vége a találgatásoknak. Szaniszló Kitti Léda bejelentette, gyermeket hord a szíve alatt. Next Top Model Hungary sztárja nem is lehetne boldogabb.
Szaniszló Kitti Léda a Next Top Model Hungary 2024-es évadában versenyzett, és az ország is így ismerhette meg, ám azóta már Matuz Kitti néven találhatjuk meg a közösségi oldalakon. A modell tavaly július végén ment feleségül kedveséhez, Matuz Ádámhoz, akivel egy videós céget vezetnek közösen. A házaspár azóta megtalálta az álomotthonát is, sőt, most úgy tűnik, hamarosan újabb fordulóponthoz érkeznek.

Next Top Model Hungary sztárja
Szaniszló Kitti Léda a Next Top Model Hungary sztárja (Fotó: Szabolcs László)

Szaniszló Kitti TikTok-oldalán meglehetősen aktív, nemcsak tartalomgyártás szempontjából. A fiatal feleség előszeretettel oszt meg tartalmakat. Nem is csoda, hogy TikTok oldalán jelentette be az örömhírt, miszerint babát hord a szíve alatt. A fekete-fehér fotókon szerelmével és babájuk közös ultrahangképével jelentették be az örömhírt.

„Na az sosem fog kiderülni. A sorsra bíztuk, hogy jöjjön amikor szeretne. De hormon, vagy pcos problémám az volt igen, és van is. Meglátjuk, hogy a baba mit hoz” - írta Szaniszló Kitti. 

Szaniszló Kitti Léda a Next Top Model Hungary sztárjának bejegyzését ide kattintva tekintheted meg.

