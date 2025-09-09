Titokban férjhez megy a Next Top Model Hungary sztárja: ismert barátnője kotyogta ki a hírt

Naledi Ncube neve a TV2 Next Top Model Hungary című műsorából lehet ismerős a nézőknek, ahol egzotikus szépségével azonnal levette a zsűrit a lábáról. A fiatal lány azóta is modellkedik, ráadásul saját vállalkozást is vezet, és úgy tűnik nem csak sikeres, de a magánéletében is révbe ért. Naledi valószínűleg néhány héten, sőt, talán néhány napon belül férjhez is megy, ugyanis bár hivatalos információkat nem közölt az esküvőről, egyik barátnője lebuktatta.

A Next Top Model Hungary sztárja hamarosan férjhez megy, Kafi buktatta le Naledit a lánybúcsúján (Fotó: Szabolcs László)

A Next Top Model Hungary 2024-es évadának sztárja időről időre megmutatja ugyan kedvesét, de a magánéletükről nem árult el túl sok részletet. Az viszont nem titok, hogy Naledi párja Michele Orzan, egy 62 éves olasz üzletember, aki már jó néhány éve Budapesten él. A modell és közel 40 évvel idősebb szerelme idén áprilisban döntötték el, hogy összeházasodnak.

„Mindörökké szerelmem” – osztotta meg az eljegyzési fotókat Naledi Instagram oldalán.

A Next Top Model Hungary Naledijét barátnője buktatta le

A műsor nem csak szakmai sikert hozott az afrikai szépségnek, de barátságokat is, például az Ázsia Expressz sztárjával. Kafi Rea Milla az egyik feladat alkalmával segített a Next Top Model Hungary szereplőinek, aminek köszönhetően Naledivel is összebarátkoztak. A viszonyuk máig annyira szoros, hogy Kafi kisbabája miatt sem hagyta volna ki a lánybúcsúját, amiről egy fotót is megosztott.

„A barátnőnk férjhez megy” – osztott meg egy fotót Kafi Instagramon, amin egyértelműen látható, hogy Naledi lánybúcsúján készült.

Bár maga a menyasszony eddig nem posztolt az esküvőről, úgy tűnik, már nem kell rá sokat várni.

Kafi Rea Milla Instagram oldalán rántotta le a leplet Naledi lánybúcsújáról (Fotó: Instagram)

A Next Top Model Hungary versenyzői közül többen is férjhez mentek

Persze nem Naledi az első, aki a műsor óta házasságra adta a fejét, ugyanis Papp Gabi és Szaniszló Kitti is tavaly mondták ki a boldogító igent. Emellett Czibolya Niki és Csordás Cintia is túl vannak már a lánykérésen, a Next Top Model Hungary 2. helyezettje ráadásul már csaknem egy éve jegyben jár szerelmével, Filipánics Bálinttal, így talán az ő lagzijukra is hamarosan sor kerül.