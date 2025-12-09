Hűha: Hallgasd meg L.L. Junior első zenéjét

L.L. Junior az elmúlt napokban különösen nosztalgikus hangulatba került: Instagram‑oldalán megosztotta az első dalát, amit mindösszesen 13 évesen írt. Az énekes gondolatban visszarepült a Király utca, Lövölde tér környékére, a zene iránti első szenvedélyére, és arra, hogy milyen meghatározó volt számára fiatalkorának mindennapjaiban a zene. Bár a dal később megjelent hivatalosan, a Fekete Vonat által, a „Király az utcánk” című szám nem annyira ismert, mint azt a fontos szerzemény megilletné. Nem csoda, hogy Junit elfogta a nosztalgia, hiszen New Yorkban ad majd exkluzív szilveszteri koncertet. A Lövölde tértől a Nagy Almáig jutni bizony igényel némi merengést, számvetést.
Junior hamarosan Brooklynban tartózkodik, ahol szilveszteri koncerttel zárja az évet, és egyben ünnepli a születésnapját is. A tengeren túlon élő rajongói már nagyon várják, hogy kedvencük megérkezzen, és az örökzöld dalain túl előadja a slágerlistákat vezető 21 Rózsaszálat, amit szerelmének írt. És, ha már Frey Timi, a magánéletében is minden kisimult, legalábbis úgy fest. Timi csupán ennyit írt Junior legfrissebb posztjához: „szerelmeeem”. Ez az egyszerű, mégis őszinte üzenet mindent elárul: a rapper és barátnője megtalálták a boldogságot egymás mellett, a sok veszekedés és dráma után.
Az elmúlt években L.L. Junior életében voltak nehezebb időszakok, tragédiák és szakítások, de most minden a helyére került. A rajongók láthatják, hogy a hazai rap ikonja nemcsak visszatekint a múltjára, hanem jelenében is megtalálta a ritmust: a zenében, a szerelemben és az élet örömeiben egyaránt. Miközben hallgatja az első sorait: „Király az utcánk, és lövölde a terünk, a javítóintézetbe tizenévesen kerülünk. Király az utcánk, és lövölde a terünk, ez az élet itt, és erről nem tehetünk....”, igazán büszke lehet magára, mostantól pedig már nincs más feladata, mint fenntartani ezt a jelenlegi kiegyensúlyozott, boldog állapotot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.