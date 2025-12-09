Hűha: Hallgasd meg L.L. Junior első zenéjét

L.L. Junior az elmúlt napokban különösen nosztalgikus hangulatba került: Instagram‑oldalán megosztotta az első dalát, amit mindösszesen 13 évesen írt. Az énekes gondolatban visszarepült a Király utca, Lövölde tér környékére, a zene iránti első szenvedélyére, és arra, hogy milyen meghatározó volt számára fiatalkorának mindennapjaiban a zene. Bár a dal később megjelent hivatalosan, a Fekete Vonat által, a „Király az utcánk” című szám nem annyira ismert, mint azt a fontos szerzemény megilletné. Nem csoda, hogy Junit elfogta a nosztalgia, hiszen New Yorkban ad majd exkluzív szilveszteri koncertet. A Lövölde tértől a Nagy Almáig jutni bizony igényel némi merengést, számvetést.

L.L. Junior Instagram-oldalán fedte fel a nagy titkot (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior New Yorkban ünnepli az újévet

Junior hamarosan Brooklynban tartózkodik, ahol szilveszteri koncerttel zárja az évet, és egyben ünnepli a születésnapját is. A tengeren túlon élő rajongói már nagyon várják, hogy kedvencük megérkezzen, és az örökzöld dalain túl előadja a slágerlistákat vezető 21 Rózsaszálat, amit szerelmének írt. És, ha már Frey Timi, a magánéletében is minden kisimult, legalábbis úgy fest. Timi csupán ennyit írt Junior legfrissebb posztjához: „szerelmeeem”. Ez az egyszerű, mégis őszinte üzenet mindent elárul: a rapper és barátnője megtalálták a boldogságot egymás mellett, a sok veszekedés és dráma után.

Annyi nehézség után most minden kerek

Az elmúlt években L.L. Junior életében voltak nehezebb időszakok, tragédiák és szakítások, de most minden a helyére került. A rajongók láthatják, hogy a hazai rap ikonja nemcsak visszatekint a múltjára, hanem jelenében is megtalálta a ritmust: a zenében, a szerelemben és az élet örömeiben egyaránt. Miközben hallgatja az első sorait: „Király az utcánk, és lövölde a terünk, a javítóintézetbe tizenévesen kerülünk. Király az utcánk, és lövölde a terünk, ez az élet itt, és erről nem tehetünk....”, igazán büszke lehet magára, mostantól pedig már nincs más feladata, mint fenntartani ezt a jelenlegi kiegyensúlyozott, boldog állapotot.