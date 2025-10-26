Itt a bizonyíték! L.L. Junior ezzel az exével van újra együtt

Az igazi se veled, se nélküled kapcsolat iskolapéldáját szolgáltatja a rapper és Frey Timi. Mintha valami szétvághatatlan kötelék fűzné össze őket, hol L.L. Junior, hol a táncosa kezdeményezi a békülést, mindenesetre most éppen megint együtt vannak, persze ki tudja meddig.
A Nagy Duett stúdiójában vállalta fel először az előadó, hogy együtt van a nála jóval fiatalabb táncoslányával, ott kapta le őket először a Bors fotósa. De pár héttel később L.L. Junior Instagram oldalára írta ki, hogy mindennek vége köztük, de nem tartott sokáig a harag. A két főszereplő talán maga sem tudja már követni éppen hányadán állnak egymással, mert volt már itt minden, állítólagos megcsalás, kihasználás, a rapper még egy nem éppen kedves dalt is írt a se veled, se nélküled kapcsolatáról, aminek mi más lenne a címe: Frey Timi. Ahogy kijött az egyébként nagy sikernek örvendő nóta, Junior és párja újra kibékültek, majd nemsokára újra Insta sztoriból tudhattuk meg, hogy szakítottak. A jelek szerint azonban még mindig nincs vége a szerelmesek vívódásának. Timi néhány hete megpróbált pontot tenni az ügy végére, kisebb-nagyobb sikerrel:
Szeretném egyértelművé tenni, hogy Junival már egy ideje nem alkotunk egy párt. Az általa közzétett (régi) közös fotók ne tévesszenek meg senkit – a kapcsolatunk véglegesen lezárult. Mindenki megértését köszönöm
– írta nemrég közösségi oldalán a táncosnő.
De tegnap újra kézfogós, szivecskés közös fotót osztott meg először az énekes, majd Timi is.
Nem csoda, hogy a páros újbóli kibékülése felkapott téma az interneten is. A legtöbb hozzászóló úgy látja, nem egészséges, ami a két ember közt zajlik, a kommentekből idézünk:
„Ez már pszichológusért kíállt!"
„Se Junior, se Timi szerelme nem egészséges, be kellene látniuk”
„Brazíl szappanoperák nem tartottak idáig, pedig ott is tudták húzni, mint a rétest.”
„Nem normális már, amit művelnek. Majd pár nap es újra szidja majd, lesz újra mindennek elmondva. Tényleg megéri neki ez pár új ruháért, ékszerért, utazásért??"
