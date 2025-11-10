L.L. Junior megint alaposan a zsebébe nyúlt, és Frey Timinek is jutott a luxusból

L.L. Junior és Frey Tímea kapcsolata hónapok óta a bulvár világ egyik kedvenc témája. Hol szakítanak, hol kibékülnek, hol pedig olyan posztokat tesznek közzé, hogy a kommentelők csak kapkodják a fejüket. Most azonban minden eddiginél szorosabbnak tűnik a kötelék közöttük – és minden eddiginél drágábbnak a környezet. A páros ugyanis a legendás New York Caféban randizott, ahol nemcsak a kávé, de a körítés árát is alaposan megkérik.

Frey Timi L.L. Junior oldalán megtudta, mi az igazi luxus (Fotó: Instagram / Frey Timi)

L.L. Junior és Frey Timi megint együtt - a luxusban

A rapper most nem új dalával, hanem fényűző randevújával került a figyelem középpontjába. A közösségi oldalakon megosztott képeken minden csillog, mint egy karácsonyfadísz: Timi hibátlan sminkben, Junior elegáns ingben pózol, az asztalon pedig pezsgő, desszert, és annyi luxus, amit még a királyi család is megirigyelhet.

A rajongók persze azonnal lecsaptak a posztra. Volt, aki szerint „ez már túlzás”, mások viszont örülnek, hogy végre nem a drámákról, hanem a boldogságról szól minden. Egy biztos: Junior tudja, hogyan kell világraszóló hírt csinálni a romantikából.

Táncoslányból igazi díva – Timi most tényleg főnyeremény

Frey Timi sem panaszkodhat: a rapper mellett igazi luxuséletet él. A New York Caféban készült képeken sugárzik róla az elégedettség, és úgy tűnik, Junior is teljesen odavan érte. Az táncosként ismert Timi most új szintre emelte az „Instagram-kompatibilis” életet – minden fotó tökéletesen beállított, minden mozdulat mintha egy reklámból került volna elő.

A rajongók persze nem felejtenek: volt idő, amikor még Timi és Junior összekapásain nevetett a net. Most viszont minden idillinek tűnik. Hogy meddig tart ez a mézeshetek-hangulat, azt majd az idő eldönti – de addig is jól mutat ebben a sztoriban.

L.L. Junior párjával luxus környezetbe tölti a hétvégéket (Fotó: Instagram/Frey Timi)

Szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap

L.L. Junior mindig is szeretett nagyot villantani, most viszont új szintre emelte a körítést. A képek alapján a pár nemcsak egymásba, hanem a luxusba is szerelmes.

A kommentelők nem kímélték őket:

Tejben-vajban fürdenek, csak nehogy elcsússzanak rajta

– írta valaki. Más viszont védelmébe vette a sztárpárt:

Ha megteheti, miért ne? Legalább boldog.

Egy biztos, L.L. Junior most újra uralja a bulvárvilágot – és láthatóan élvezi minden percét.