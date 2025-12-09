Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hemzsegtek a sztárok a Legénybúcsú premierjén! - Galéria

Kárpáti Rebeka
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 20:29
EMBER MÁRKlegénybúcsú
Sokan voltak kíváncsiak Kárpáti Rebeka és Ember Márk legújabb közös alkotására. A Legénybúcsú című filmet Szente Vajk rendezésével kedden mutatták meg a nyilvánosságnak.

A Legénybúcsú című film legnagyobb sztárja és női főszereplője Kárpáti Rebeka, aki korábban beszámolt a Borsnak a forgatás nehézségeiről. A modell elárulta, hogy nagyon nehezen tudott szélsőséges érzelmi állapotokba kerülni. Rebeka mellett a férfi szereplője a filmnek Ember Márk, aki a Hogyan tudnék élni nélküled? után ismét egy romantikus vígjáték főszereplőjeként látható.

A Legénybúcsú
A Legénybúcsú Kárpáti Rebeka nevével rendkívül sok embert tudott mozgósítani, ami a filmpremieren is kiderült (Fotó: YouTube)

Elérkezett a Legénybúcsú premierjének napja

A tegnapi sajtóvetítés után kedden a nagy nyilvánosságnak is bemutatják Szente Vajk első filmjét, ami az év legviccesebb filmje is lehet. A sztárdömping nem csupán a premierre ellátogató emberekről mondható el, hanem a film szereplőiről is, mivel Ember Márk és Kárpáti Rebeka mellett többek közt Törőcsik Franciska is látható lesz a mozivásznon. Nyilván sokan várják a korábban kiderült fehérneműs jelenetet Kárpári Rebekától, aki erről lapunknak is beszámolt.

Borzasztóan izgultam, hogy milyen lesz az egész, hogy fogok helytállni, de az az igazság, hogy ahogy elkezdtük a forgatást, éreztem azt a biztonságos és profi közeget, hogy egy pillanat alatt elszállt belőlem minden félelem

– árulta el a modell.

20250522_karpati rebeka MK_MW_bulvar_0013
Kárpáti Rebeka fehérneműs jelenete nem okozott neki problémát, mivel rendkívül jól érezte magát a forgatás alatt (Fotó: Máté Krisztián)

Többen megmutatták magukat a premieren

Nagyon úgy tűnik, Kárpáti Rebeka és Ember Márk alakítására sok kollégájuk és híres barátjuk volt kíváncsi, mivel igazi sztárdömping volt a bemutatón. Szente Vajk legújabb alkotását a Bors már megtekintette, amiből kiderült, hogy az év egyik legviccesebb filmje lett a Legénybúcsú. Kárpáti Rebeka bomba formában mutatja meg magát, amíg Ember Márk egy tőle távol álló visszafogott, balfék fiút játszik. A vígjátékban Korda György is felbukkan, aki tovább gyarapította filmes repertoárját.

Mutatjuk, hogyan jelentek meg a sztárok a Legénybúcsú premierjén.

Galéria: Nagy sztárdömping volt a Legénybúcsú premierjén!
1/8
A sok sztár közül Pap Dorci sem maradhatott ki a premieren

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.