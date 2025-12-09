Hemzsegtek a sztárok a Legénybúcsú premierjén! - Galéria

A Legénybúcsú című film legnagyobb sztárja és női főszereplője Kárpáti Rebeka, aki korábban beszámolt a Borsnak a forgatás nehézségeiről. A modell elárulta, hogy nagyon nehezen tudott szélsőséges érzelmi állapotokba kerülni. Rebeka mellett a férfi szereplője a filmnek Ember Márk, aki a Hogyan tudnék élni nélküled? után ismét egy romantikus vígjáték főszereplőjeként látható.
A tegnapi sajtóvetítés után kedden a nagy nyilvánosságnak is bemutatják Szente Vajk első filmjét, ami az év legviccesebb filmje is lehet. A sztárdömping nem csupán a premierre ellátogató emberekről mondható el, hanem a film szereplőiről is, mivel Ember Márk és Kárpáti Rebeka mellett többek közt Törőcsik Franciska is látható lesz a mozivásznon. Nyilván sokan várják a korábban kiderült fehérneműs jelenetet Kárpári Rebekától, aki erről lapunknak is beszámolt.
Borzasztóan izgultam, hogy milyen lesz az egész, hogy fogok helytállni, de az az igazság, hogy ahogy elkezdtük a forgatást, éreztem azt a biztonságos és profi közeget, hogy egy pillanat alatt elszállt belőlem minden félelem
– árulta el a modell.
Nagyon úgy tűnik, Kárpáti Rebeka és Ember Márk alakítására sok kollégájuk és híres barátjuk volt kíváncsi, mivel igazi sztárdömping volt a bemutatón. Szente Vajk legújabb alkotását a Bors már megtekintette, amiből kiderült, hogy az év egyik legviccesebb filmje lett a Legénybúcsú. Kárpáti Rebeka bomba formában mutatja meg magát, amíg Ember Márk egy tőle távol álló visszafogott, balfék fiút játszik. A vígjátékban Korda György is felbukkan, aki tovább gyarapította filmes repertoárját.
Mutatjuk, hogyan jelentek meg a sztárok a Legénybúcsú premierjén.
