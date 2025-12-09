A Lakásvadászok Weitzel Zsoltja maga sem hitt a győzelemben: „Gyomorsavat hánytam és szabályos pánikrohamok gyötörtek”

Nincs az a szakma, melynek képviselői között ne bújnának meg igazi klasszisok, mondhatni sztáralkatok. A TV2-nek köszönhetően, immáron harmadik hete követhetjük az ingatlanos világ legnagyobb formátumú alakjait, ahogy hetente hárman küzdenek meg egymással a vevők kegyeiért.
A Lakásvadászok második hetének abszolút győztese Weitzel Zsolt lett, aki az egy hét alatt tető alá hozott egy üzletet, majd pénteken megszerezte a Pest vármegy legjobb ingatlanosa címet is. A fiatal ingatlanos valójában öreg rókának számít az ingatlan bizniszben, hiszen testvére hatására és unszolására, 11 évvel ezelőtt vágott bele a lakások, házak és egyéb, akár ipari ingatlanok értékesítésébe. Zsolt hosszú és rögös utat járt be a sikerig, melynek egyik csúcspontja volt a pillanat, amikor eldőlt, ő húzta be az ingatlanos reality második hetét.
Weitzel Zsolttal a pénteki, döntő adás után saját irodájában beszélgettünk. Ő pedig leszámolt az összes, szakmáját érintő sztereotípiával. Nem, péntek este még véletlenül sem próbált ránk sózni egy dohos sufnit, de biztosított minket arról, hogy ha a jövőben ingatlanvásárlásra adnánk a fejünket, beveti minden szakmai tudását és éppen úgy levadássza számunkra az álomotthont, ahogyan azt tette két esetben is a Lakásvadászokban.
Két évvel ezelőtt kezdtem el mondogatni a barátaimnak, hogy szeretnék részt venni egy ingatlanos reality-ben, de valójában inkább viccnek szántam.
„Ugyanakkor, ha spirituális oldalról közelítjük meg a történetet, akkor mondhatjuk, hogy a vágyaim most manifesztálódtak a Lakásvadászokban. Mindenesetre hatalmas élmény volt számomra a forgatás, mint ahogyan az a tizenegy év is, amit az ingatlanszakmában töltöttem. Hiszen egy alig ötszáz fős erdélyi falucskából, Jobbágytelkéről származom, ahol gyermekkoromban még szekérrel, vagy lóháton jártuk a mezőket. A falunkból Kodálynak és Bartóknak is van gyűjtése. Büszke vagyok a származásomra és arra az útra is, amit eddig bejártam” – kezdte meghatottan a Lakásvadászok című műsor második hetének győztese.
Weitzel Zsolt ugyanakkor őszintén mesélt kétségeiről és félelmeiről is, hiszen az apró, erdélyi falucskából nézvést Budapest maga volt a a csábítás, a remény és a „rossz utak” lehetőségének sokasága.
Amikor szinte gyerekként Budapestre költöztem, attól féltem, hogy elrontom az életemet, közben pedig arra vágytam, hogy sikeres legyek.
„A félelem, néhány éve már eltűnt és már biztosan tudom, hogy jó úton vagyok, hiszen a siker is megérkezett. Rengeteg lemondással járt ez az út és ez a győzelem most az életem egyik csúcspontja lett. Ki merem mondani, hogy ott tartok az életemben, ahová vágytam, pedig sok éven át hittem, hogy ez elérhetetlen” – magyarázta az ingatlanos szakma nagyágyúja, aki azt is megpróbálta összefoglalni, miről ismerszik meg az a szakember, akiben megbízhat egy vevő és egy eladó is. „Egy jó ingatlanos, szakmailag képzett, vagyis ért ahhoz, amit csinál. Ugyanakkor nem hiszi, hogy egy ingatlan csak tégla és habarcs. Természetesen tisztában kell lenni a száraz tényekkel, de fontos tudni, hogy az eladói és a vevői oldalon is életek, sorsok és történetek húzódnak meg. Egy eladó ingatlanban gyakran ott áll egy élet munkája, a vevő pedig többnyire minden megtakarítását készül jól elkölteni. Ez kívülről nézve egy egyszerű helyzet, de valójában tele van érzelemmel, néha pedig indulattal. Az ingatlanos egyszerre tölti be a szakértő, a mediátor és időnként a pszichológus szerepét is egy üzlet lebonyolítása során. Aki mindezt érti, az mindent megértett” – fogalmazott a Borsnak Weitzel Zsolt, aki azt sem titkolta, hogy 11 évvel ezelőtt szabályosan belemenekült az ingatlanos szakába.
„Ahogy már említettem, ez a szakma is tele van buktatókkal. Mégis ebben láttam meg a kiutat a korábbi életemből. Tizenegy évvel ezelőtt a a bátyám csábításának engedve vágtam bele az ingatlanüzletbe, de hogy teljesen őszinte legyek, kicsit lenéztem ezt a területet.”
Aztán láttam, hogy a testvérem mennyire sikeres, miközben azt is éreztem, hogy nem vagyok a helyemen.
„A közgázra jártam és menő munkám volt, hiszen egy marketing cégnél voltam értékesítési vezető. Valójában kifelé életem és igyekeztem azt mutatni, hogy minden a legnagyobb rendben van. Eközben már kora délelőtt gyomorsavat hánytam és szabályos pánikrohamok gyötörtek. Ekkor huszonnégy éves voltam és lelkileg és fizikálisan is egyre inkább lerobbantam. Akkor döntöttem el, hogy kilépek és belevágok egy társadalmilag nem túl sokra tartott szakma kitanulásába. Hát így lettem ingatlanos” – mondta a Lakásvadászokban feltűnt szakember, majd hozzátette, a siker ezen a területen sem jött azonnal, sőt…
„A történethez az is hozzátartozik, hogy az első években többször is föl akartam adni az egészet. Nem egyszer hazamentem és fényes nappal befeküdtem az ágyamba és sírtam. Maradjunk annyiban, hogy nem igazán hittem abban, hogy teher alatt nő a pálma. Végül sorra jöttek a szakmai sikerek és az elismerések, ma pedig már szárnyalok. Az irodánk többször is megkapta az év ingatlankereskedőjének járó díjat, amire mindannyian nagyon büszkék vagyunk. Ahogy arra is, hogy én lehettem a Lakásvadászok második hetének győztese. Én magam pedig arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült egy kiváló, szakmai csapatot építenem. Olyan emberekkel dolgozhatok, akik nem csupán a kollégáim, de a barátaim is.”
Sőt, bizonyos értelemben ők már inkább a családom részei
– árulta el Weitzel Zsolt, aki éppen nemrég tett pontot egy kilenc éve zajló, hatalmas ingatlanüzlet végére. Kecskeméten az ország egyik legnagyobb élelmiszergyára létesül hamarosan egy 100 millió eurós beruházásban. Zsolt az ügyletet egyedül vezényelte le és a leütéssel is beírta cége nevét az ingatlanosok nagykönyvébe.
