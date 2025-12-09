A Lakásvadászok Weitzel Zsoltja maga sem hitt a győzelemben: „Gyomorsavat hánytam és szabályos pánikrohamok gyötörtek”

Weitzel Zsolt Erdély szívéből, Jobbánytelkéről indult el a sikerhez vezető úton (Fotó:Facebook)

Weitzel Zsolt: „Az ingatlanos egyszerre tölti be a szakértő, a mediátor és időnként a pszichológus szerepét”

Weitzel Zsolt ugyanakkor őszintén mesélt kétségeiről és félelmeiről is, hiszen az apró, erdélyi falucskából nézvést Budapest maga volt a a csábítás, a remény és a „rossz utak” lehetőségének sokasága.

Amikor szinte gyerekként Budapestre költöztem, attól féltem, hogy elrontom az életemet, közben pedig arra vágytam, hogy sikeres legyek.

„A félelem, néhány éve már eltűnt és már biztosan tudom, hogy jó úton vagyok, hiszen a siker is megérkezett. Rengeteg lemondással járt ez az út és ez a győzelem most az életem egyik csúcspontja lett. Ki merem mondani, hogy ott tartok az életemben, ahová vágytam, pedig sok éven át hittem, hogy ez elérhetetlen” – magyarázta az ingatlanos szakma nagyágyúja, aki azt is megpróbálta összefoglalni, miről ismerszik meg az a szakember, akiben megbízhat egy vevő és egy eladó is. „Egy jó ingatlanos, szakmailag képzett, vagyis ért ahhoz, amit csinál. Ugyanakkor nem hiszi, hogy egy ingatlan csak tégla és habarcs. Természetesen tisztában kell lenni a száraz tényekkel, de fontos tudni, hogy az eladói és a vevői oldalon is életek, sorsok és történetek húzódnak meg. Egy eladó ingatlanban gyakran ott áll egy élet munkája, a vevő pedig többnyire minden megtakarítását készül jól elkölteni. Ez kívülről nézve egy egyszerű helyzet, de valójában tele van érzelemmel, néha pedig indulattal. Az ingatlanos egyszerre tölti be a szakértő, a mediátor és időnként a pszichológus szerepét is egy üzlet lebonyolítása során. Aki mindezt érti, az mindent megértett” – fogalmazott a Borsnak Weitzel Zsolt, aki azt sem titkolta, hogy 11 évvel ezelőtt szabályosan belemenekült az ingatlanos szakába.



„Már kora délelőtt gyomorsavat hánytam és szabályos pánikrohamok gyötörtek”

„Ahogy már említettem, ez a szakma is tele van buktatókkal. Mégis ebben láttam meg a kiutat a korábbi életemből. Tizenegy évvel ezelőtt a a bátyám csábításának engedve vágtam bele az ingatlanüzletbe, de hogy teljesen őszinte legyek, kicsit lenéztem ezt a területet.”

Aztán láttam, hogy a testvérem mennyire sikeres, miközben azt is éreztem, hogy nem vagyok a helyemen.

„A közgázra jártam és menő munkám volt, hiszen egy marketing cégnél voltam értékesítési vezető. Valójában kifelé életem és igyekeztem azt mutatni, hogy minden a legnagyobb rendben van. Eközben már kora délelőtt gyomorsavat hánytam és szabályos pánikrohamok gyötörtek. Ekkor huszonnégy éves voltam és lelkileg és fizikálisan is egyre inkább lerobbantam. Akkor döntöttem el, hogy kilépek és belevágok egy társadalmilag nem túl sokra tartott szakma kitanulásába. Hát így lettem ingatlanos” – mondta a Lakásvadászokban feltűnt szakember, majd hozzátette, a siker ezen a területen sem jött azonnal, sőt…