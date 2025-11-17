Nagy vadászat indul a TV2-n! - Megszólalt Fischer Gábor

A Lakásvadászok műsora november 24-től a TV2-n lesz látható, Lékai-Kiss Ramóna lesz a műsorvezető. Több ingatlanos is megküzd egymással, hogy kiderüljön, ki közülük a legjobb ingatlanértékesítő hazánkban. Fischer Gábor elmondása alapján egy teljesen nyílt és nem megrendezett verseny az, amiben az öt versenyző részt vesz.
A TV2 szenzációs évet tudhat maga mögött, mivel olyan műsorok érkeztek a képernyőre, amik letarolták a hazai televíziós piacot. Fischer Gábor elmesélte a Borsnak, mit vár az utolsó másfél hónaptól és a nagy vadászattól, ami most indul a csatornán.
Nagyon bízom benne, hogy ez a műsor színesíti a TV2 őszi műsorkínálatát. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérni, hogy a Kincsvadászokkal együtt kerüljön a Lakásvadászok a képernyőre. Szerintem a Kincsvadászokkal is bebizonyítottuk korábban, hogy tudunk főműsoridőben is minőségi műsort gyártani. A Lakásvadászok egy izgalmas reality és valódi élethelyzetek találkozása, ahol valódi drámákat és fordulatokat lehet látni
– mondta lapunknak a sajtóeseményen a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója
Az eredeti formátum, hogy az ország különböző régióiból hétről hétre három ingatlanos megküzd a hét legjobb ingatlanosa címért. Ebben a műsorban az a cél, hogy valódi embereknek, valódi élethelyzetekben megtalálják az igazi otthont, természetesen előfordul, hogy mást ajánlanak, mint amit a vásárló szeretett volna. A Lakásvadászok műsorából kiderül, hogy nem véletlenül létezik ez a szakma, hisz sok esetben olyan ingatlanok is eladásra kerülnek, amiket a vevő nem is gondolt volna
– árulta el a műsorral kapcsolatban Fischer Gábor.
Fischer Gábor kitért az egyediségre, amit a Lakásvadászok képviselni fog.
Sokkal szerethetőbbek a karakterek a Lakásvadászokban és mi nem a konfliktusokat helyeztük előtérbe. Mi nem akartuk, hogy az ingatlanosok összevesszenek egymással, hanem sokkal inkább a valódi élethelyzetek szerint segítettünk az embereknek. Az általunk kínált lakások jobban passzolnak az átlag magyar kínálathoz, mivel nem feltétlenül luxuskastélyokat szeretnénk keresni és a társadalomnak is fontos lesz látni, hogy milyen árkategóriában milyen ingatlanokat lehet vásárolni a mai piacon
– fejtette ki véleményét a TV2 programstratégia igazgatója.
Hála Isten, az elmúlt hónapokban történik ez a sikerszéria és októberben újabb hónapot nyertünk. Szerencsére beérik a nagyon sok munka, amit az utóbbi időben belefektettünk a műsorainkba. Működnek a formátumaink és nem fáradnak el, mivel meg tudjuk újítani ezeket és színes műsorkavalkádunk van. Elképesztően erős a marketing és a PR, amik ezeket a műsorokat körülveszik és egész egyszerűen nagyon jó műsoraink vannak. Mindent meg lehet magyarázni a televíziózásban, de ha jók a műsorok, akkor azokat többen fogják nézni és nagy büszkeség, hogy messze van még az év vége, de versenytársunknak csak matematikai esélye van megnyerni ezt az évet
– fejtette ki Fischer Gábor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.