Nagy vadászat indul a TV2-n! - Megszólalt Fischer Gábor

A Lakásvadászok műsora november 24-től a TV2-n lesz látható, Lékai-Kiss Ramóna lesz a műsorvezető. Több ingatlanos is megküzd egymással, hogy kiderüljön, ki közülük a legjobb ingatlanértékesítő hazánkban. Fischer Gábor elmondása alapján egy teljesen nyílt és nem megrendezett verseny az, amiben az öt versenyző részt vesz.

A Lakásvadászok sajtóeseményén Fischer Gábor is megszólalt lapunknak, és elárulta, mit vár a műsortól (Fotó: Gáll Regina)

A TV2 szenzációs évet tudhat maga mögött, mivel olyan műsorok érkeztek a képernyőre, amik letarolták a hazai televíziós piacot. Fischer Gábor elmesélte a Borsnak, mit vár az utolsó másfél hónaptól és a nagy vadászattól, ami most indul a csatornán.

Nagyon bízom benne, hogy ez a műsor színesíti a TV2 őszi műsorkínálatát. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérni, hogy a Kincsvadászokkal együtt kerüljön a Lakásvadászok a képernyőre. Szerintem a Kincsvadászokkal is bebizonyítottuk korábban, hogy tudunk főműsoridőben is minőségi műsort gyártani. A Lakásvadászok egy izgalmas reality és valódi élethelyzetek találkozása, ahol valódi drámákat és fordulatokat lehet látni

– mondta lapunknak a sajtóeseményen a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója

A Lakásvadászok az ingatlanosok háborúja

Az eredeti formátum, hogy az ország különböző régióiból hétről hétre három ingatlanos megküzd a hét legjobb ingatlanosa címért. Ebben a műsorban az a cél, hogy valódi embereknek, valódi élethelyzetekben megtalálják az igazi otthont, természetesen előfordul, hogy mást ajánlanak, mint amit a vásárló szeretett volna. A Lakásvadászok műsorából kiderül, hogy nem véletlenül létezik ez a szakma, hisz sok esetben olyan ingatlanok is eladásra kerülnek, amiket a vevő nem is gondolt volna

– árulta el a műsorral kapcsolatban Fischer Gábor.

A sok munka kifizetődött Fischer Gábor TV2 programigazgató szerint (Fotó: Markovics Gábor)

Fischer Gábor kitért az egyediségre, amit a Lakásvadászok képviselni fog.

Sokkal szerethetőbbek a karakterek a Lakásvadászokban és mi nem a konfliktusokat helyeztük előtérbe. Mi nem akartuk, hogy az ingatlanosok összevesszenek egymással, hanem sokkal inkább a valódi élethelyzetek szerint segítettünk az embereknek. Az általunk kínált lakások jobban passzolnak az átlag magyar kínálathoz, mivel nem feltétlenül luxuskastélyokat szeretnénk keresni és a társadalomnak is fontos lesz látni, hogy milyen árkategóriában milyen ingatlanokat lehet vásárolni a mai piacon

– fejtette ki véleményét a TV2 programstratégia igazgatója.