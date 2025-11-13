Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rajtol a Lakásvadászok a TV2-n! „Eddig a Temus változatot láthattuk, most jön a továbbfejlesztett!”

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 19:35
ingatlanTV2
A TV2 Csoport nemrég bejelentette a Lakásvadászok, a Kincsvadászok és az Újratervezés időpontját. Az előbbi, ingatlanokra fókuszáló műsor sajtóeseményén a Bors is jelen volt.

A TV2 Lakásvadászok című műsora betekintést enged a nézőknek az ingatlanpiac rejtelmeibe. Az ingatlanértékesítők egymás ellen versenyeznek és végül a lakást kereső emberek döntik el, kinek az kecóját vásárolják meg. Az is előfordulhat, hogy a nagy igények miatt nem tetszik nekik egyik ingatlan sem. Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetőként szerepel a sorozatban.

Lékai-Kiss Ramóna a Lakásvadászok sajtóeseményén.
Lékai-Kiss Ramóna most nem zsűritagként, hanem műsorvezetőként szerepel a TV2 reality műsorában, a Lakásvadászokban (Fotó: Gáll Regina)

A Bors stábja első kézből láthatta a műsor nyitó részét, amiben már megismerhettük a főszereplőket is. Rengeteg drámai pillanattal és érzelmes beszélgetésekkel zajlott a Lakásvadászok első epizódja. Az embereken nem csupán az örömkönnyeket lehet majd észrevenni, hanem a hálát is, amit éreznek az ingatlanosok segítsége iránt. 

Fischer Gábor is értékelte a Lakásvadászok forgatását 

A sajtóvetítés előtt megszólalt a TV2 csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója is. 

Ezelőtt láttuk a Temus verzióját ennek a műsornak, most pedig megmutatjuk nektek a továbbfejlesztett változatát

– mondta az eseményen Fischer Gábor, aki keményen odaszólt a rivális csatornának. Az igazgató szeretné folytatni a csatorna sikeres időszakát.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója
Fischer Gábor új szintre emeli a TV2 sikerességét (Fotó: Markovics Gábor)

Lékai-Kiss Ramóna nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy műsorvezetői szerepet kapott ebben a műsorban. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja november 24-én ismét látható lesz a televíziók képernyőjén, akkor debütál ugyanis a műsor. 

Ramóna az egyik legtehetségesebb műsorvezető Magyarországon és nagyon megtisztelő számunkra, hogy elvállalta ezt a szerepet

– árulta el lapunknak Fischer Gábor. 

A Lakásvadászok nem egy átlagos reality 

A vélhetően majd nagy népszerűségnek örvendő széria nem a botrányokra és a különböző személyek magánéletére fókuszál, sokkal inkább a civil, lakáskereső emberek segítségére. Az emberek a műsornak köszönhetően könnyebben találhatják meg életük otthonát, mivel az ingatlanértesítők külön a vásárlók igénye szerint választanak ingatlanokat. 

A műsor tehát november 24-én érkezik a TV2 képernyőjére, egy nap eltéréssel a Kincsvadászok című sorozattal.

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai Kis Ramóna a Lakásvadászok műsorvezetője
Galéria: Lakásra fel! Indul a valódi vadászat a TV2-n-Galéria
Fotó: Gáll Regina Adrienn
1/5
A TV2 Lakásvadászok szériája érzelmektől sem lesz mentes

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.