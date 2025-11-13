Rajtol a Lakásvadászok a TV2-n! „Eddig a Temus változatot láthattuk, most jön a továbbfejlesztett!”

A TV2 Lakásvadászok című műsora betekintést enged a nézőknek az ingatlanpiac rejtelmeibe. Az ingatlanértékesítők egymás ellen versenyeznek és végül a lakást kereső emberek döntik el, kinek az kecóját vásárolják meg. Az is előfordulhat, hogy a nagy igények miatt nem tetszik nekik egyik ingatlan sem. Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetőként szerepel a sorozatban.

Lékai-Kiss Ramóna most nem zsűritagként, hanem műsorvezetőként szerepel a TV2 reality műsorában, a Lakásvadászokban (Fotó: Gáll Regina)

A Bors stábja első kézből láthatta a műsor nyitó részét, amiben már megismerhettük a főszereplőket is. Rengeteg drámai pillanattal és érzelmes beszélgetésekkel zajlott a Lakásvadászok első epizódja. Az embereken nem csupán az örömkönnyeket lehet majd észrevenni, hanem a hálát is, amit éreznek az ingatlanosok segítsége iránt.

Fischer Gábor is értékelte a Lakásvadászok forgatását

A sajtóvetítés előtt megszólalt a TV2 csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója is.

Ezelőtt láttuk a Temus verzióját ennek a műsornak, most pedig megmutatjuk nektek a továbbfejlesztett változatát

– mondta az eseményen Fischer Gábor, aki keményen odaszólt a rivális csatornának. Az igazgató szeretné folytatni a csatorna sikeres időszakát.

Fischer Gábor új szintre emeli a TV2 sikerességét (Fotó: Markovics Gábor)

Lékai-Kiss Ramóna nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy műsorvezetői szerepet kapott ebben a műsorban. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja november 24-én ismét látható lesz a televíziók képernyőjén, akkor debütál ugyanis a műsor.

Ramóna az egyik legtehetségesebb műsorvezető Magyarországon és nagyon megtisztelő számunkra, hogy elvállalta ezt a szerepet

– árulta el lapunknak Fischer Gábor.

A Lakásvadászok nem egy átlagos reality

A vélhetően majd nagy népszerűségnek örvendő széria nem a botrányokra és a különböző személyek magánéletére fókuszál, sokkal inkább a civil, lakáskereső emberek segítségére. Az emberek a műsornak köszönhetően könnyebben találhatják meg életük otthonát, mivel az ingatlanértesítők külön a vásárlók igénye szerint választanak ingatlanokat.

A műsor tehát november 24-én érkezik a TV2 képernyőjére, egy nap eltéréssel a Kincsvadászok című sorozattal.