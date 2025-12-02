Megrázó utolsó fotók Kálloy Molnár Péterről: "Azt mondtad, jössz, játszol. És tényleg megcsináltad!"

Kálloy Molnár Péter halála valósággal sokkolta nem csak a film- és színházrajongókat, de a magyar színésztársadalmat, saját kollégáit is. December 1-jén érkezett a gyászhír: elvesztettük őt, 55 évesen elhunyt a legenda. Most újabb kollégák búcsúznak tőle.

Kálloy Molnár Péter hirtelen halála mindenkit ledöbbentett Fotó: MW archív

Így búcsúztatják Kálloy Molnár Pétert: Köszönjük, hogy együtt mehettünk veled!

December első napján feketébe borult sok magyar rajongó szíve: a színész mindössze 55 évesen hagyott itt minket. Elsőre csak annyit közöltek, hogy "gyors lefolyású betegségben" hunyt el. Később kiderült: Kálloy Molnár Péter rákos volt. Tavasszal tudta meg, hogy beteg, és nem csak ő, de mindenki más bizakodott benne, hogy legyőzi a gyilkos kórt, vagy legalábbis sokkal több ideje lesz még közöttünk. "Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul. Gyenge volt, de jókedvű. Ez ilyenkor így szokott lenni, hogy elhiteti az emberrel a Jósisten, hogy elmúlik ez az őrületes dolog, a betegség" - árulta el Szabó Győző az utolsó időszak kapcsán. Kovács Áron is arról beszélt: nem hitték, hogy ilyen gyorsan végez vele a betegség. Maga a színész is nagy tervekkel készült 2026-ra, amit aztán a sors keresztülhúzott. "Tudtuk, hogy beteg, de azt hittük, még évei vannak hátra" - magyarázta.

Most a Flódni Színház is elbúcsúzott Kálloy Molnár Pétertől, és két fotót is közölt a színész élete utolsó idejéből.

Van, amire nincs szó... pedig neked mindig volt egy utolsó utáni ötleted; a karakterek, a szerepek, a dalok srác korod óta csak áradtak belőled! Ez idáig úgy tűnt megállíthatatlanul. Még alig két hete (nov. 19.) is azt mondtad, jössz, játszol. És tényleg megcsináltad! De sajnos utoljára. Köszönjük, hogy együtt mehettünk veled

- írják.