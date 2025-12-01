Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Rákos volt Kálloy Molnár Péter: "Le volt fogyva, gyenge volt, de bizakodó"

Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, december 1-jén elhunyt. A színész tavasszal tudta meg: rákos. Bizakodott, hogy le tudja győzni a gyilkos kórt, ám a szervezete feladta a harcot.

Megrázta az országot a hír: 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. Az 55 éves színész haláláról elsőre csak annyit közöltek, hogy "gyors lefolyású betegségben" hunyt el. Mostanra már azt is tudni lehet: Kálloy Molnár Péter rákos volt

Kálloy Molnár Péter meghalt, rákos volt
Szabó Győző még csak sejtette, mi baja is lehetett kollégájának az Indexnek adott interjújában.

„Nagyon kedves, jó kolléga volt, egy hete még együtt játszottunk a 6SZÍN-ben. Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul. Gyenge volt, de jókedvű. Ez ilyenkor így szokott lenni, hogy elhiteti az emberrel a Jósisten, hogy elmúlik ez az őrületes dolog, a betegség” – mondta Szabó Győző, aki szerint kollégája talán ennek a betegségnek a legkegyetlenebb fajtájában szenvedett.

Ez utóbbi mondat adott okot a találgatásra, amelyet végül Kálloy Molnár Péter anyósa, Dallos Szilvia oszlatott el. A színésznő ugyanis bevallotta, hogy Kálloy Molnár Péter áprilisban tudta meg, hogy rákos beteg. Járt kezelésekre, miközben ugyanúgy folytatta a munkáját.

A szervezete azonban csak eddig bírta a harcot. Megpihent a színész.

 

