Rákos volt Kálloy Molnár Péter: "Le volt fogyva, gyenge volt, de bizakodó"

Megrázta az országot a hír: 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. Az 55 éves színész haláláról elsőre csak annyit közöltek, hogy "gyors lefolyású betegségben" hunyt el. Mostanra már azt is tudni lehet: Kálloy Molnár Péter rákos volt

Kálloy Molnár Péter meghalt, rákos volt - Fotó: MW archív

Szabó Győző még csak sejtette, mi baja is lehetett kollégájának az Indexnek adott interjújában.

„Nagyon kedves, jó kolléga volt, egy hete még együtt játszottunk a 6SZÍN-ben. Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul. Gyenge volt, de jókedvű. Ez ilyenkor így szokott lenni, hogy elhiteti az emberrel a Jósisten, hogy elmúlik ez az őrületes dolog, a betegség” – mondta Szabó Győző, aki szerint kollégája talán ennek a betegségnek a legkegyetlenebb fajtájában szenvedett.

Ez utóbbi mondat adott okot a találgatásra, amelyet végül Kálloy Molnár Péter anyósa, Dallos Szilvia oszlatott el. A színésznő ugyanis bevallotta, hogy Kálloy Molnár Péter áprilisban tudta meg, hogy rákos beteg. Járt kezelésekre, miközben ugyanúgy folytatta a munkáját.

A szervezete azonban csak eddig bírta a harcot. Megpihent a színész.