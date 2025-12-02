Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Először azt hittem, fake news" – kollégáit is sokkolta Kálloy Molnár Péter halála

Kálloy Molnár Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 09:35
gyászbúcsú
Senki sem sejtette, hogy ilyen gyorsan végez vele a gyilkos kór. "Őstehetség volt" - jelentette ki megrendülten Kálloy Molnár Péterről Pindroch Csaba.

December 1-jén váratlan gyászhír érkezett: elhunyt Kálloy Molnár Péter. Mindössze 55 éves volt. Noha kollégái tudták, hogy beteg, ők sem sejtették, hogy ilyen hamar búcsúzniuk kell tőle. 

Kálloy Molnár Péter halála mindenkit ledöbbentett. A színész 55 évesen hunyt el.
Kálloy Molnár Péter halála sokkolta a rajongókat és a színésztársadalmat is Fotó: Penovác Károly / MW archív

Kálloy Molnár Péter halála váratlanul ért mindenkit: "Még leírni is abszurd, hogy nyugodjon békében!"

Eleinte csak annyit lehetett tudni: "gyors lefolyású betegségben" hunyt el. Később kiderült: Kálloy Molnár Péter rákos volt. A színész tavasszal tudta meg, hogy beteg, de mindvégig bizakodott, és az utolsó pillanatig játszott. Még a halála előtt nem sokkal is színpadon állt. "Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul. Gyenge volt, de jókedvű" - magyarázta Szabó Győző. A gyászhírt követően ellepték a közösségi médiát a búcsúposztok. "Kívánom, hogy bárhol is jársz, kapj annyi örömöt te is végre, mint amennyit itt köztünk okoztál! Jó utat, Péter!" - írta összetörten a Jászai Mari-díjas Szinetár Dóra.

"Először azt hittem fake news… Nem tudom, nem akarom elhinni…!! Sokszor összesodort minket az élet Petivel… 30 éve ismertem meg Toldy Marika néni stúdiójában. Volt, hogy beugrottam a Rocky Horror Picture Show előadásába Janetnek, volt, hogy én hívtam, hogy vezesse fel egyedülálló hangjával, elképesztő humorával a multimédiás koncertsorozatomat... Aztán lánya csatlakozott a Sirim kórusunkhoz… De a hangstúdióban láttam utoljára. Mesélte, hogy írt egy filmforgatókönyvet, tele volt tervekkel, de keserűség is volt benne. Úgy érezte, hogy nem ismerik el igazán" - vallott közösségi oldalán Bíró Eszter színész és énekesnő.

"Kálloy Molnár Péter - mekkora tragédia! 55 éves volt. 55. Nem olyan régen beszélgettünk, volt benne sérülés persze, de valahogy az ő szemében mindig ott látszott az élet kinevetése is. Az improvizáció koronázatlan királya ment ma el, felfoghatatatlanul korán. Érthetetlen. Még leírni is abszurd, hogy nyugodjon békében!" - osztotta meg döbbenetét Veiszer Alinda, Pindroch Csaba pedig Kálloy sokoldalúságát emelte ki búcsúposztjában:

Kedves volt és bátor, szerény, de tökös! ...és  hát őstehetség. A reá bízott talentumok - nála - nem mentek kárba. Írt, játszott, rendezett, tanított, zenét szerzett, énekelt, szöveget írt és hangszeren is elvarázsolt. 

Nem tolta le a nadrágját, nem politizált, nem káromkodott, nem okoskodott. Szenvedéllyel tisztelte és szerette a közönséget, a partnereit, a színpadot. A legsokoldalúbb, legragyogóbb polihisztor Színész volt, egy unicum. Ő volt az első, aki bebizonyította, hogy ki lehet lépni a “rendszerből”, nem kell félni, lehetünk magunk rendezői, producerei, értékesítői... ha kell. A “szakma” nem is bocsátotta meg, nem is kapott díjat. Úttörő volt szakmailag és emberileg is. Most itt hagytál minket, de fent folytatjuk, Barátom! 

Egyszer egy ismert és elismert színésznőnek - egy kivizsgálás után - azt mondta az orvos: “Kérem, kerülje a stresszt!” - mire a kolléga felnevetett: “Kérem, nekem ez a munkám!”

Isten Veled, Péter!"

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu