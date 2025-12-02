"Először azt hittem, fake news" – kollégáit is sokkolta Kálloy Molnár Péter halála

"Először azt hittem fake news… Nem tudom, nem akarom elhinni…!! Sokszor összesodort minket az élet Petivel… 30 éve ismertem meg Toldy Marika néni stúdiójában. Volt, hogy beugrottam a Rocky Horror Picture Show előadásába Janetnek, volt, hogy én hívtam, hogy vezesse fel egyedülálló hangjával, elképesztő humorával a multimédiás koncertsorozatomat... Aztán lánya csatlakozott a Sirim kórusunkhoz… De a hangstúdióban láttam utoljára. Mesélte, hogy írt egy filmforgatókönyvet, tele volt tervekkel, de keserűség is volt benne. Úgy érezte, hogy nem ismerik el igazán" - vallott közösségi oldalán Bíró Eszter színész és énekesnő.

"Kálloy Molnár Péter - mekkora tragédia! 55 éves volt. 55. Nem olyan régen beszélgettünk, volt benne sérülés persze, de valahogy az ő szemében mindig ott látszott az élet kinevetése is. Az improvizáció koronázatlan királya ment ma el, felfoghatatatlanul korán. Érthetetlen. Még leírni is abszurd, hogy nyugodjon békében!" - osztotta meg döbbenetét Veiszer Alinda, Pindroch Csaba pedig Kálloy sokoldalúságát emelte ki búcsúposztjában:

Kedves volt és bátor, szerény, de tökös! ...és hát őstehetség. A reá bízott talentumok - nála - nem mentek kárba. Írt, játszott, rendezett, tanított, zenét szerzett, énekelt, szöveget írt és hangszeren is elvarázsolt.

Nem tolta le a nadrágját, nem politizált, nem káromkodott, nem okoskodott. Szenvedéllyel tisztelte és szerette a közönséget, a partnereit, a színpadot. A legsokoldalúbb, legragyogóbb polihisztor Színész volt, egy unicum. Ő volt az első, aki bebizonyította, hogy ki lehet lépni a “rendszerből”, nem kell félni, lehetünk magunk rendezői, producerei, értékesítői... ha kell. A “szakma” nem is bocsátotta meg, nem is kapott díjat. Úttörő volt szakmailag és emberileg is. Most itt hagytál minket, de fent folytatjuk, Barátom!