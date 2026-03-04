Megcsalta kórházban fekvő terhes feleségét a sportlegenda

Elismerte Boris Becker, hogy megcsalta első feleségét. A hatszoros Grand Slam-győztes teniszező ráadásul akkor lépett félre, amikor Barbara Feltus második gyermekükkel volt várandós.

Boris Becker nem tagadja a megcsalást, de a részleteket pontosította Fotó: Gerald Matzka

Boris Becker megcsalási botrányba keveredett

A sajtóban korábban úgy terjedt el a megcsalási botrány, hogy Boris Becker felesége éppen egy londoni kórházban hozta világra közös fiukat, Eliast, amikor a teniszező megcsalta őt, de kiderült: ez nem teljesen így történt.

Nem voltak fájások. Kórházban volt, de nem indult be a szülés

– pontosított Becker, majd bevallotta:

Megcsaltam, ez nem kérdés. De mára a kapcsolatunk tiszteleten alapul. Csodálatos édesanyja a két legidősebb fiamnak.

Az Origo azt írja, az 58 éves híresség a történtektől függetlenül jó apának tartja magát. Állítja, mindig gondoskodott a fiairól, még akkor is, amikor távol laktak egymástól. Boris Becker jelenleg Milánóban él harmadik feleségével, Lilian de Carvalho Monteiróval és novemberben született kislányukkal, Zoe Vittoriával.