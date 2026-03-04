Megcsalta kórházban fekvő terhes feleségét a sportlegenda

Elismerte Boris Becker, hogy megcsalta első feleségét. A hatszoros Grand Slam-győztes teniszező ráadásul akkor lépett félre, amikor Barbara Feltus második gyermekükkel volt várandós.
A sajtóban korábban úgy terjedt el a megcsalási botrány, hogy Boris Becker felesége éppen egy londoni kórházban hozta világra közös fiukat, Eliast, amikor a teniszező megcsalta őt, de kiderült: ez nem teljesen így történt.
Nem voltak fájások. Kórházban volt, de nem indult be a szülés
– pontosított Becker, majd bevallotta:
Megcsaltam, ez nem kérdés. De mára a kapcsolatunk tiszteleten alapul. Csodálatos édesanyja a két legidősebb fiamnak.
Az Origo azt írja, az 58 éves híresség a történtektől függetlenül jó apának tartja magát. Állítja, mindig gondoskodott a fiairól, még akkor is, amikor távol laktak egymástól. Boris Becker jelenleg Milánóban él harmadik feleségével, Lilian de Carvalho Monteiróval és novemberben született kislányukkal, Zoe Vittoriával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.