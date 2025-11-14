"Nem volt felkészülve" – Jimmy miatt ment neki Zámbó Krisztián Nagy Ervinnek

Zámbó Krisztián kettős érzésekkel gondol az édesapja ihlette produkcióra. Míg az ötletért és a sorozatért nagyon hálás, egy dolog nem hagyja nyugodni: úgy gondolja a főszereplő, Nagy Ervin jobban is felkészülhetett volna Jimmy karakterére.

Nekem nem tetszett, ahogyan ő játszott a Jimmy sorozatban, nagyon nem volt felkészülve apu szerepére, ami nekem nagyon szemet szúrt

– mesélte a Borsnak az énekes.

Minden idők egyik legsikeresebb magyar zenészét nem kis vállalás megformálni, ám Krisztián szerint nem csak ezzel lehetett probléma:

Valamilyen interjúban hallottam erről, ahogy azt nyilatkozta, hogyha Jimmy szólt kint valahol, akkor becsukták az ablakokat a párjával és nem akarták meghallgatni a dalait.

Nem csak Krisztiánnak voltak hiányérzetei a sorozattal kapcsolatban, Zámbó Jimmy legkisebb fia, Adrián durván beleállt a műsor készítőibe, ugyanis úgy vélte, lerombolják édesapja örökségét.

Zámbó Adrián durván beszólt A király sorozat készítőinek

"Természetesen nem arról van szó, hogy aput az égig kell magasztalni, vagy szentté kell avatni, nem! Mert rengeteget hibázott ő is, nem volt egy egyszerű eset, ahogy egyik művész sem, és a szórakozást sem vetette meg. De ebben a sorozatban az elvehetetlent is elvették tőle mind szakmailag, mind pedig a magánéletében. Sokkal inkább a botrányait és az őt körülvevő kényes témákat emelték ki. És persze megértem, dramaturgiailag így biztos hatásosabb vagy lehet, hogy jobb. De könyörgök, legalább azt ne vegyék el, ami van" – nyilatkozott korábban Zámbó Adrián.

Testvére véleményén osztozva Adrián is nagyobb felkészülést várt volna Nagy Ervintől:

A fekete leves Nagy Ervin játékát követően mutatkozik meg. Emberek, ez valami borzasztó volt! Önmaga paródiájává vált az ember.

A Zámbó család Nagy Ervinnel ellentétben, a fiatal Zámbó Imrét alakító Olasz Renátó alakításával abszolút meg volt elégedve, úgy vélik ez lett volna a tökéletes módja annak, hogy visszaadják édesapjuk karakterét.