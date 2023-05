Kitálalt Kozsóról a volt felesége: durva dolgokat állít Mónika

Kádár Mónika és Kozsó szerelme meseszerűen kezdődött. A férfi Mónika elmondása szerint nagyon vágyott egy kislányra. Három évvel azután, hogy megismerkedtek, megszületett Amanda.

"Zsolti nagyon vágyott egy kislányra, és amikor megszületett Mendi, ő volt a világ legboldogabb és legjobb édesapja. Egy ideig... Ez a felhőtlen boldogság ugyanis nem tartott soká. Zsolti hamar visszacsöppent a sztárok világába, alig volt otthon, nemigen törődött se velem, se a lányunkkal. Aztán persze, megtudtam, hogy a férjem nem éppen a hűség mintaképe, kiderült, hogy egyik nőről vándorolt a másikra" – mondta a BEST Magazinnak Mónika, aki nem gondolkodott, hét év után elvált férjétől.

Ő nem olyan apa, akivel dicsekedni lehetne.

A válásunk óta nincs kapcsolata Amandával és az azóta született unokájával. Pedig lett volna kitől ellesnie, milyen egy jó férj, egy jó apa. A szülei évtizedeken át példás házasságban éltek, az én szememben ők voltak a mintacsalád. Sajnos, már múlt idő, mert az édesanyja, az anyósom, Olgi mama egy évvel ezelőtt meghalt. Csodálatos nagymama és dédnagymama volt – emlékezett vissza a most már kétgyerekes anyuka, aki következő kapcsolatáról is mesélt.

"Aztán jött egy újabb szerelem Richter Dániellel, a világhírű művészcsalád tagjával. Ő tizenkét évvel volt fiatalabb nálam. A felesége lettem. A cirkusszal jártuk a világot, énekeltem, konferáltam, volt egy világszámom, öt perc alatt nyolcszor öltöztem át. Nagy sikerem volt, de hamar rájöttem, nem az én világom" – mesélte Mónika, akinek fia 2018-ban született meg, életveszélyes betegséget diagnosztizáltak nála. "Azzal kezdődött, hogy begyulladt a füle, majd a gyulladás ráhúzódott az agyára. Csak egy nagyon nehéz koponyaműtéttel tudták megakadályozni, hogy a gyulladás tovább terjedjen, így mentették meg az életét. Az operáció sikerült, a fiam állapota napról napra javult, én viszont lelkileg teljesen összeomlottam, poszttraumás stressz szindrómám lett" – vallotta be az énekesnő, hozzátette, rádöbbent, teljesen egyedül van a problémáival. Elhatározta, ismét elválik. Most nagyon jól érzi magát, hamarosan megjelenik a lemeze, és televíziós műsora is van. Azzal viszont nem tud kibékülni, hogy volt férjei nem foglalkoznak a gyerekeivel.

Nagyon fáj, hogy egyik volt férjem sem kíváncsi a gyerekére, nem tartják velük a kapcsolatot.

Én sokáig erőltettem, de hiába. Amanda ma már ott tart, hogy már ő sem kíváncsi az apjára, nem akar találkozni vele, ahogy a második házasságomból született fiam sem a saját apjával. A férjeim mellett másodhegedűs lehettem, azt várták tőlem, hogy szolgáljam, kiszolgáljam őket, és ez bennem örök megfelelési kényszert eredményezett. Ezt pedig soha többet nem szeretném átélni" - zárta az anyuka.