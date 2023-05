Kitálalt Kozso exfelesége: szomorú, amit mondott

Mérföldkőhöz érkezett pár napja Kádár Mónika élete, akit sokan még mindig Kozso exfeleségeként emlegetnek, pedig ő mindent megtett, hogy levesse magáról ezt a titulust. Az énekesnő az elmúlt egy évben keményen dolgozott, és önerőből érte el azt, hogy május 12-én lemezbemutató koncertet tarthasson Budapest belvárosában.

Mónika a Borsnak elárulta, spirituális gondolkodásának köszönhetően nagyon hisz abban, hogy az álmainkat nem véletlenül kapjuk, az viszont néha még neki is nehezen megy, hogy igazán tudjon örülni az élet nagy, vagy éppen apró dolgainak.

Kádár Mónika hét évig élt a szomorú szamurájjal Fotó: Bors

– Ha szeretnél valamit, igazán hiszel benne és ki is mondod, akkor az biztosan megvalósul. Az viszont már más kérdés, hogy tudok-e igazán örülni valaminek. Rögtön azon kattog az agyam, hogy még többet szeretnék, az embert mindig hajtja a tökéletesség iránti vágy és az elvárások is nagyok. Én egy éve, amióta elváltam a második férjemtől, gyakorlatilag mindent egyedül csinálok – kezdte a Borsnak Mónika, aki korábban 7 évig alkotott egy párt Kozsóval, az Ámokfutók atyjával, akit egy lánnyal is megajándékozott. Az már más kérdés, hogy szerinte a Szomorú szamuráj, aki nemrég feladta a TV2-n futó Párharcot, nem egy mintaapa.

– Hét évig voltam Kozsóval, de ismerem huszonhárom éves kora óta. Neki mindig voltak mellettem is más barátnői, igazság szerint én már abban sem hiszek, amiket csinál vagy mond, sőt, nem is nagyon érdekel, de kívánom neki a legjobbakat. Szerettem volna vele egy jó kapcsolatot, annak is örültem volna, ha foglalkozik a lányával, Amandával. Tettem is érte bőven, össze akartam hozni őket, de ehhez két ember kell, így ez nem is nagyon sikerült – mondta szomorúan az énekesnő, aki bár egy nagyon pozitív személyiségnek tartja magát, azt megfigyelte, hogy nem igazán nyit a férfiak felé.

Az énekesnőnek fáj, hogy Kozso nem törődik a lányával Fotó: Bors

– Annyira nem merek nyitni, hiába az a műsorom címe, hogy Flört Mónikával. A valóságban nem flörtölnek velem, mert érzik rajtam, hogy távolságtartó vagyok, még akkor is, ha a színpadon ez nem látszik - árulta el Mónika.