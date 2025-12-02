Jáksó László: Vannak sérelmek, amelyeket soha nem bocsátok meg

Jáksó László megkeresésünkre elárulta, hogy korábban is voltak tévés felkérései, de ez végre olyan volt, amelyre szívesen mondott igent.

Jáksó László örömmel vállalta az új feladatot

(Fotó: Facebook/Jáksó László)

„Ez a megkeresés más volt. Nem állítom, hogy a korábbiak különösebben megalázó dolgok lettek volna, vagy mind az lett volna. A celebes bogárevést ugyan megalázónak gondolom, de volt olyan kérés is, hogy egy játékban vegyek részt. Ezzel nincs baj, de nem az én szakmám. Én műsorvezető vagyok – és nem dráma, ha erre épp nincs igény. Nem éreztem szükségét annak, hogy mindenáron szerepeljek. Statisztának nem akartam a háttérben állni, de azt az időt inkább arra használom, hogy programot írok” – mondta a Bors megkeresésére Jáksó László.

Jáksó László új műsora hamarosan a képernyőn

A Szemfényvesztő – Hazudj ha tudsz! című műsor az USA-ban népszerű, a formátumnak a TV2 vásárolta meg a jogait.

A műsor egy kastély könyvtárszobájában játszódik, minden adásban öt játékos közösen válaszol a feltett kérdésekre.

Céljuk, hogy minél több pénzt gyűjtsenek, miközben próbálják kideríteni, ki közülük a szemfényvesztő.

A szemfényvesztő az, aki minden kérdésre előre tudja a választ, és nem a saját tudására hagyatkozik.

Ha nem sikerül leleplezni, ő viheti haza a nyereményt.

„Maga a játék aranyos, kedves, érdekes és politikamentes. Elkezdett érdekelni, és nem játékosnak, hanem műsorvezetőnek kértek fel: játékot pedig még nem vezettem” – tette hozzá. Arról is faggattuk, felvették-e már a műsort, de erről semmiféle részletet nem árulhatott el.

Húsz évig volt jelen a hazai médiában, az állandó médiajelenlét nélküli évek nem okoztak neki problémát, bevétele is így volt. Nem zavarta, ha más kapott meg egy műsort, esetleg olyan, aki nem volt jó a munkára: „Nem szoktam vicsorogva nézni a tévét, nem szoktam értékelni, hogy más tehetségesebb-e, mint én. Félig-meddig érdeklődve néztem a televíziót, mint sokan. Én nagyon jól elvoltam a tévé nélkül is” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban.

Rádiózással kezdte, tévézéssel folytatta

Eredetileg franciatanár akart lenni, szerinte ott is kiélhette volna a szereplési vágyát. Hét éve nősült, feleségét a rádión keresztül ismerte meg, és úgy látja, hogy a házassága „abszolút mértékben rendben", tökéletesnek mondhatná. Fia 31 éves, 1994 decemberében született, történész lett.