Jáksó László a visszatérésről: „Nem kell nyers hallal verekedni, hát igent mondtam”

Sok szempontból izgalmasan alakult a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adása, hiszen szinte biztosan kevesen fogadtak volna arra, hogy Nótár Marytől kell majd búcsút vennünk a végén. Az élő show-t ugyanakkor végigkísérte egy különös figura, aki időről időre megjelent a stúdió különböző pontjain, gondosan ügyelve arra, hogy minden alkalommal másnak tűnjön, mint aki valójában. Hol Szépréthy Rolandnak, hol Csutinak, hol pedig Gáspár Zsoltinak álcázta magát, de a nézők tippjei között szerepelt Vastag Csaba, Győzike, de még Majka neve is. A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi élő show-jának vége felé aztán lehullt a lepel, vagyis a maszk és a színpadon ott állt Jáksó László, teljes valójában.

Jáksó László visszatérése: A Sztárban Sztár All Starsban jelentették be, hogy a Szemfényvesztő - Hazudj, ha tudsz! című műsort vezeti 2026-ban (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Jáksó László műsorvezető helyett informatikus lett

A Bors a Sztárban Sztár All Stars szünetében beszélgetett a nagy visszatérővel, aki a TV2 új, taktikai gameshow-ját vezeti majd a jövő év elejétől. „Nagyon régen nem álltam már kamera előtt. Talán utoljára 2018-ban. Hogy mit csináltam? Mesterséges intelligenciás rendszereket fejlesztettem és ehhez kapcsolódóan modelleket tanítottam, illetve szoftverbiztonsági kérdésekre kerestem válaszokat. Ezzel én, köszönöm szépen, egészen jól el is voltam.”

Talán egy kicsivel többet ültem a gép előtt, mint azt mondjuk a feleségem szerette volna, de talán még nem estem át a ló túloldalára.

„Ezt egyébként éppen a családomnak köszönhetem, hiszen ők azok, akik kivittek, kivisznek a levegőre, ha úgy ítélik meg, hogy már itt az ideje napra, levegőre menni” – túlozta el kissé a valóságot nevetve Jáksó László, aki elárulta, több megkeresést is kapott az utóbbi években, de csupa olyasmit ajánlottak a számára, amit nem érzett a magáénak.

Jáksó László szemfényvesztőként tér vissza

Jáksó László azt is elárulta, hogy a mostani megkeresésnek különösen örült, hiszen évek óta nem kapott műsorvezetői felkérést.

„Hogy vágytam-e visszatérni a televíziózásba? Nézd, örülök a lehetőségnek! Mégpedig azért, mert 2018-óta engem nem hívtak sehová. Legalábbis műsorvezetőnek nem. Töltelék lehettem volna, illetve akár játékos is. Vagyis, ehettem volna bogarat, meg ilyesmi. A világért sem kötnék ehhez bármiféle ideológiát, vagy ítéletet, hiszen a médiában mindenfélét csinál az ember. Inkább úgy fogamzanék, hogy nekem ehhez nem volt kedvem. Viszont műsorvezetéshez meg igen… Úgy voltam vele, ha egyszer felajánlanak bármit, ahol nem kell „megaláznom” az egész családot, ahol nem kell nyers hallal verekedni, akkor arra igent fogok mondani. A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! című produkció pontosan az, amit ha nem is vártam, de reméltem. Teszik az ötlet és a formátum is. Hát ezért vagyok itt…” - tette hozzá a TV2 új arca. „Jelenleg az előkészítés fázisában vagyunk, vagyis a műsor nem azonnal indul, inkább csak mindjárt. Egyébként a jövő év elején.”

Egy nagyon fineszes vetélkedőről, vagyis egy taktikai gameshow-ról van szó, amiben én, mint műsorvető segítem a játékosokat

– mondta az új műsorral kapcsolatban Jáksó László.