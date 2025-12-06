Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szabó Zsófi trendet teremtett: Már Curtis is beszerzett egy Orbán-firkás pulcsit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 10:30 / FRISSÍTÉS: 2025. december 06. 10:30
Hamarosan elindul a harmadik Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. A nap egyik nagy kérdése, ami mindenkit lázban tart, hogy hová tűnt Szabó Zsófi pulcsija, és mégis mi köze ehhez Curtisnek.
Ma Kecskeméten újabb nagy volumenű Háborúellenes Gyűlés (HEGY) veszi hamarosan kezdetét — és az esemény ezúttal nem csupán politikai kiállásról, hanem szolidaritásról, közösségi összefogásról és karitatív üzenetről is szól. A szervezők arról számoltak be, hogy az előző állomások — Győr és Nyíregyháza — után ismét rettenetesen nagy az érdeklődés: a Messzi István Sportcsarnok környékére már kora reggel óta özönlenek az emberek, zászlók, transzparensek, béke- és szeretet-üzenetek kavalkádjában. És, hogy miben mesterkedik eközben Szabó Zsófi és Curtis, arra a cikkünkben alább fény derül.

Szabó Zsófi a harmadik háborúellenes gyűlésen egy letisztult darabban jelent meg, Curtis visi tovább a trendet.
Vajon kin lesz Szabó Zsófi után Orbán firkás pulcsi? (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi után Curtis is beújított egy pulcsit

Az eseménynek különleges karitatív vonatkozása is van, amely most még fontosabbá teszi a részvételt. A pulóver, amely korábban — mint egyfajta popkulturális csemege — a közéleti szimbólumok csúcsára emelkedett, nem csupán feltűnő ruhadarab. Az Orbán Viktor féle firkás pulcsi immár a jó szándék és a segítőkészség jelképe is, hiszen limitált, mindössze 31 darab miniszterelnök által dedikált példány készült belőle, amelyek megvásárolhatók a gyűlés helyszínén, és amelyek teljes bevétele a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványhoz kerül — a Jónak lenni jó! kampány részeként.

A pulóverekből befolyt összeg jótékony célokra megy.
31 darab Orbán Viktor által aláírt pulóver várja a gazdáját (Fotó: Mediaworks)

Curtis sem akart kimaradni a divatból

És akkor jöjjön a mai nap egyik legnagyobb kérdése: ki viseli most a pulcsit? A korábbi eseményeken többek között Szabó Zsófi volt az, aki magára kapta a darabot — és a rajongók imádták minden pillanatát. Most azonban lekerült róla a legendás darab, a színésznő pedig egy visszafogott, elegáns fekete felsőben jelent meg. A firkás pulcsi pedig új gazdára talált — Curtisen! A rapper büszkén feszít benne, és így már az ő személyén keresztül üzen tovább: összefogni menő, segíteni vagány, kiállni egymásért pedig kötelesség.

Curtis sem maradt ki a jótékonykodásból.
Mintha Curtisre öntötték volna a pulóvert (Fotó: Mediaworks)

Több mint politikai roadshow

A Háborúellenes Gyűlés több mint közéleti esemény: divat és társadalmi felelősség kéz a kézben jár, a színpadon pedig újra bebizonyosodik — Magyarországon óriási az ereje annak, amikor a békéért és a rászoruló gyerekekért egy egész nemzet mozdul meg. És ki tudja? Talán még a pulcsi történetének is itt, ebben a sportcsarnokban kezdődik az új, legendás fejezete.

Nézd élőben a harmadik Háborúellenes Gyűlést!

 

 

