Szabó Zsófi trendet teremtett: Már Curtis is beszerzett egy Orbán-firkás pulcsit

Ma Kecskeméten újabb nagy volumenű Háborúellenes Gyűlés (HEGY) veszi hamarosan kezdetét — és az esemény ezúttal nem csupán politikai kiállásról, hanem szolidaritásról, közösségi összefogásról és karitatív üzenetről is szól. A szervezők arról számoltak be, hogy az előző állomások — Győr és Nyíregyháza — után ismét rettenetesen nagy az érdeklődés: a Messzi István Sportcsarnok környékére már kora reggel óta özönlenek az emberek, zászlók, transzparensek, béke- és szeretet-üzenetek kavalkádjában. És, hogy miben mesterkedik eközben Szabó Zsófi és Curtis, arra a cikkünkben alább fény derül.
Az eseménynek különleges karitatív vonatkozása is van, amely most még fontosabbá teszi a részvételt. A pulóver, amely korábban — mint egyfajta popkulturális csemege — a közéleti szimbólumok csúcsára emelkedett, nem csupán feltűnő ruhadarab. Az Orbán Viktor féle firkás pulcsi immár a jó szándék és a segítőkészség jelképe is, hiszen limitált, mindössze 31 darab miniszterelnök által dedikált példány készült belőle, amelyek megvásárolhatók a gyűlés helyszínén, és amelyek teljes bevétele a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványhoz kerül — a Jónak lenni jó! kampány részeként.
És akkor jöjjön a mai nap egyik legnagyobb kérdése: ki viseli most a pulcsit? A korábbi eseményeken többek között Szabó Zsófi volt az, aki magára kapta a darabot — és a rajongók imádták minden pillanatát. Most azonban lekerült róla a legendás darab, a színésznő pedig egy visszafogott, elegáns fekete felsőben jelent meg. A firkás pulcsi pedig új gazdára talált — Curtisen! A rapper büszkén feszít benne, és így már az ő személyén keresztül üzen tovább: összefogni menő, segíteni vagány, kiállni egymásért pedig kötelesség.
A Háborúellenes Gyűlés több mint közéleti esemény: divat és társadalmi felelősség kéz a kézben jár, a színpadon pedig újra bebizonyosodik — Magyarországon óriási az ereje annak, amikor a békéért és a rászoruló gyerekekért egy egész nemzet mozdul meg. És ki tudja? Talán még a pulcsi történetének is itt, ebben a sportcsarnokban kezdődik az új, legendás fejezete.
