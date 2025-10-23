Óriási sikert aratott Curtis és Radics Gigi: Ilyen volt a Szabadság Vándorai újragondolása

Az idei október 23-i nemzeti ünnepség egyik legemlékezetesebb pillanatának lehettünk az imént a szem- és fültanúi, amikor Curtis és Radics Gigi a legendás „Szabadság Vándorai” című dalt dolgozták fel Dr. BRS közreműködésével. A dal eredeti szerzője nem más, mint Demjén Ferenc, így a feldolgozás különösen nagy jelentőséggel bírt.

Együtt énekelt a tömeg a Kossuth téren - Fotó: Youtube

Radics Gigi és Curtis produkciója elképesztő sikert aratott (Fotó: Youtube)

Curtissel és Radics Gigivel több ezren énekeltek

A két híresség produkciója hatalmas sikert aratott, és a közönség vastapssal jutalmazta őket. A nézőtéren helyet foglaló sztárok is együtt énekelték a dal örök sorait, például Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond sem bírta mozdulatlanul végigülni a produkciót. Az előadás azonban nem az egyetlen emlékezetes zenei teljesítmény volt a rendezvényen. Zorán „Apám hitte” című dalának feldolgozása is lenyűgözte a közönséget, és az előtte bemutatott produkciók is zseniálisak voltak, egytől egyig emlékezetes pillanatokat szerezve a nézőknek.

Az ünnepség igazán méltó az alkalomhoz

A közönség reakciója mindent elmondott a produkciók sikeréről, és az a pillanat, amikor mindenki együtt énekelt a dal örök soraival, valóban örökre emlékezetes marad, bizonyítva, hogy a zene képes összekötni a szíveket és erősíteni a nemzeti identitást. És még csak ezután érkezett Orbán Viktor beszéde, ami jelen pillanatban is tart.