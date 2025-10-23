Óriási sikert aratott Curtis és Radics Gigi: Ilyen volt a Szabadság Vándorai újragondolása

Az idei október 23-i nemzeti ünnepség egyik legemlékezetesebb pillanatának lehettünk az imént a szem- és fültanúi, amikor Curtis és Radics Gigi a legendás „Szabadság Vándorai” című dalt dolgozták fel Dr. BRS közreműködésével. A dal eredeti szerzője nem más, mint Demjén Ferenc, így a feldolgozás különösen nagy jelentőséggel bírt.
A két híresség produkciója hatalmas sikert aratott, és a közönség vastapssal jutalmazta őket. A nézőtéren helyet foglaló sztárok is együtt énekelték a dal örök sorait, például Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond sem bírta mozdulatlanul végigülni a produkciót. Az előadás azonban nem az egyetlen emlékezetes zenei teljesítmény volt a rendezvényen. Zorán „Apám hitte” című dalának feldolgozása is lenyűgözte a közönséget, és az előtte bemutatott produkciók is zseniálisak voltak, egytől egyig emlékezetes pillanatokat szerezve a nézőknek.
A közönség reakciója mindent elmondott a produkciók sikeréről, és az a pillanat, amikor mindenki együtt énekelt a dal örök soraival, valóban örökre emlékezetes marad, bizonyítva, hogy a zene képes összekötni a szíveket és erősíteni a nemzeti identitást. És még csak ezután érkezett Orbán Viktor beszéde, ami jelen pillanatban is tart.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.