Háborúellenes Gyűlés: harmadszor is teltház előtt lépnek fel a béke pártfogói

Győr és Nyíregyháza után ezúttal Kecskemét ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek.

Harmadik alkalommal is teltház előtt lépnek fel a béke pártfogói a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésén, amire egyébként Orbán Viktor különleges, Mikuláshoz igazítva piros, ráadásul dedikált Orbán-firkás pulcsikkal készült. A miniszterelnök természetesen ismét ki is áll a publikum elé.

Bohár Dániel Facebook-oldalán közölte a jó hírt: a rendezvényen ezúttal sem marad szék üresen. "Patrióták! Ma újra meg kell mutatnunk! Mi vagyunk többen, mi vagyunk az erősebbek! Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Utána meg a szokásos tiszás hiszti. Hajrá, patrióták!" - írta posztja mellé, mely a következő szöveget tartalmazta egy fotó mellett:

Győr, Nyíregyháza után Kecskemét! Újabb szombat, újabb teltház!

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést