Háborúellenes Gyűlés: harmadszor is teltház előtt lépnek fel a béke pártfogói

Győr és Nyíregyháza után ezúttal Kecskemét ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek.
Harmadik alkalommal is teltház előtt lépnek fel a béke pártfogói a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésén, amire egyébként Orbán Viktor különleges, Mikuláshoz igazítva piros, ráadásul dedikált Orbán-firkás pulcsikkal készült. A miniszterelnök természetesen ismét ki is áll a publikum elé.
Bohár Dániel Facebook-oldalán közölte a jó hírt: a rendezvényen ezúttal sem marad szék üresen. "Patrióták! Ma újra meg kell mutatnunk! Mi vagyunk többen, mi vagyunk az erősebbek! Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Utána meg a szokásos tiszás hiszti. Hajrá, patrióták!" - írta posztja mellé, mely a következő szöveget tartalmazta egy fotó mellett:
Győr, Nyíregyháza után Kecskemét! Újabb szombat, újabb teltház!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.