Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Háborúellenes Gyűlés: harmadszor is teltház előtt lépnek fel a béke pártfogói

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 10:01
Kecskemétbohár dániel
Ismét hatalmas tömeg kíváncsi a Háborúellenes Gyűlésre, amit ezúttal Kecskeméten tartanak meg.

Győr és Nyíregyháza után ezúttal Kecskemét ad otthont a Háborúellenes Gyűlésnek.

Aki békét akar, velünk tart - üzeni ismét a Háborúellenes Gyűlés
Aki békét akar, velünk tart - üzeni ismét a Háborúellenes Gyűlés

Ismét teltház a Háborúellenes Gyűlés

Harmadik alkalommal is teltház előtt lépnek fel a béke pártfogói a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésén, amire egyébként Orbán Viktor különleges, Mikuláshoz igazítva piros, ráadásul dedikált Orbán-firkás pulcsikkal készült. A miniszterelnök természetesen ismét ki is áll a publikum elé. 

Bohár Dániel Facebook-oldalán közölte a jó hírt: a rendezvényen ezúttal sem marad szék üresen. "Patrióták! Ma újra meg kell mutatnunk! Mi vagyunk többen, mi vagyunk az erősebbek! Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Utána meg a szokásos tiszás hiszti. Hajrá, patrióták!" - írta posztja mellé, mely a következő szöveget tartalmazta egy fotó mellett: 

Győr, Nyíregyháza után Kecskemét! Újabb szombat, újabb teltház!

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu