G.w.M exe brutális lépésre szánta el magát

Újabb fejezethez érkezett G.w.M és volt párja, Nagy Melanie konfliktusa. Az édesanya nemrég nyilvánosan beszélt arról, hogy exe hónapok óta nem fizet gyerektartást. A rapper viszont teljesen mást állít. Úgy látszik, nem sikerült pontot tenni az ügy végére, mert a vita tovább folytatódik. Sőt, még komolyabb lépések is következnek. Meddig fajul még a G.w.M - Nagy Melanie konfliktus?

Nagy Melanie G.w.M-mel való konfliktusa új fejezethez érkezett (Fotó: Markovics Gábor)

A pár kapcsolata a szakítás után nem volt botrányoktól mentes. Már a gyerekek láthatása kapcsán is éles viták alakultak ki közöttük, és a gyerektartás kérdése sem új keletű az exek számára. A háttérben valószínűleg hosszú évek sértettségei, félreértései és kimondatlan konfliktusai húzódnak, amelyek most ismét napvilágra kerültek. Melanie állítása szerint G.w.M hónapok óta nem fizet gyerektartást, a rapper viszont teljesen mást állít.

Én ugyanúgy támogatom a családomat, ugyanúgy a gyermekeim mellett állok, ugyanúgy jó apjuk akarok lenni! Melanie-t is szeretném támogatni a jövőben. Én arra törekszem, hogy jó legyen ez a viszony és tudjuk a gyerekeket közösen, jól nevelni

– mesélte egy korábbi videóban G.w.M.

Melanie-nak sikerült talpra állni

G.w.M exét, Melanie-t a történet mélyen megviselte. „Mindig erős nő voltam, erős személyiség. Nekem emberileg volt egy hatalmas csalódás. Hogyan tudtam ennyire félreismerni?” – nyilatkozta korábban a szakításukról és az azt követő vitákról.

Most viszont úgy tűnik, szeretné lezárni a konfliktust, és határozott lépésre szánta el magát, erről viszont egyelőre részleteket nem árult el.

Jelenleg ez egy rendőrségi szakaszban lévő ügy, nem szeretnék erről többet mondani

– zárta szűkszavúan.

Tovább növekedhet G.w.M és Kulcsár Edina gyerekeinek száma (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M és Kulcsár Edina hetedik gyereket is szeretne

G.w.M, azaz Varga Márk és felesége kapcsolata állításuk szerint idilli. Mind a ketten hoznak gyerekeket előző kapcsolataikból, így összesen már 6 gyermeke van a párnak, ami bizonyára nem kis energiát igényel, de elmondásuk szerint sikerül helytállni. Olyannyira, hogy úgy tűnik, újabb babát terveznek.

Kulcsár Edina, kérdésekre válaszolt saját instagram csatornáján, ahol előkerült rengeteg izgalmas téma, az egyik legtöbb reakciót kiváltó válasza mégis az volt, amikor a gyermekvállalásról kérdezték.

Összesen hat gyerekünk van a férjemmel. Márknak kettő, nekem kettő, és két közös. Tehát összesen négyszer szültem. És igen! Tervezünk még!

– válaszolt instagram történetben Edina.