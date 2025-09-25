"Három hónapja nem utal gyerektartást" - Nagy Melanie kitálalt G.w.M-ről

G.w.M és Nagy Melanie két gyermeket neveltek, majd külön váltak az útjaik, és a rapper összejött az egykori szépségkirálynővel és influenszerrel, Kulcsár Edinával, akivel azóta összeházasodtak és lett két közös gyermekük is. Mostanában nem sokat lehetett tudni arról, milyen kapcsolatot ápol G.w.M és Nagy Melanie, de most kiderült pár dolog.

Fotó: Nagy Melanie

Nagy Melanie elárulta, hogy hiába telt el már több év a szakítás óta, még mindig nem rendeződött a viszony G.w.M-mel, ráadásul a rapper állítólag a nehéz anyagi helyzete miatt több hónapja nem utal gyerektartást.

Bár vannak családok, ahol az idő múlásával rendeződnek a viszonyok, sajnos a mi kapcsolatunkban ez nem sikerült. Három hónapja nem utal gyerektartást. A munkáimmal, a családi segítségeimmel, elsősorban anyukám segítségével így is haladunk előre, mégiscsak jócskán megnehezíti a helyzetünket. Őszinte leszek, nem hiszek abban, amire hivatkozik a volt férjem, hogy éppen most nehéz anyagi helyzetben van, ezért kénytelen voltam a hatóságokhoz fordulni emiatt

– mondta Nagy Melanie.