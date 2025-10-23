Cooky Orbán Viktor meghívásáról: „Óriási megtisztelés volt, hogy a miniszterelnök úr gondolt rám"

Október 23-án a nemzeti ünnepen különleges pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik a Kossuth téren figyelték Orbán Viktor beszédét. A miniszterelnök mögött sok más sztár mellett ott állt Cooky is, a népszerű francia–magyar rádiós műsorvezető, akit maga a miniszterelnök hívott meg az ünnepségre. A meghívás hatalmas megtiszteltetésként érte őt – mint mondta, nem sokan mondhatják el magukról, hogy a miniszterelnök hívására lehettek ott a nemzeti ünnepen.
Cooky elárulta, hogy számára ez nemcsak egy hivatalos esemény volt, hanem mélyen személyes pillanat is:
Óriási megtisztelés volt, hogy a miniszterelnök úr gondolt rám. Azért ez nem mindennapi dolog. Bárki bármit mond, nincs az embernek szíve nemet mondani egy ilyen meghívásra
– mondta nevetve, de meghatottsággal a hangjában. Hozzátette, hogy amikor felkérték, nem is gondolkodott sokáig: „Nem vagyok egy ekkora nagy sztár, de azért ez megtisztelő, hogy itt lehettem!” – fogalmazott közvetlen stílusában.
A rádiós számára az 1956-os szabadságharc mindig különleges érzelmi töltettel bírt, hiszen édesapja is ’56-os menekült volt. Gyerekkorában, amikor családjával Párizsban élt, édesapja sokat mesélt neki Magyarországról és arról, mit jelentett számára a forradalom: „Tudni kell, hogy édesapám magyar volt, Alsóörsön született, a Balaton mellett. Kicsi voltam, amikor mesélt nekem az országról, hogy hol van Magyarország, mi a fővárosa, és arról is, hogy mi történt ’56-ban. Három fontos dátumot tanultam tőle: 1789, a francia forradalom, 14–18 és 39–45, a két világháború, de jött egy negyedik is: 1956”– árulta el a népszerű rádiós.
Cooky apja húszévesen menekült el az országból a húgával, miután nevelőapja református lelkipásztor volt, és akkoriban „nem nézték jó szemmel, ha valaki keresztény volt és hitt Istenben”. A fiatal férfi és testvére Hegyeshalomnál próbáltak átszökni a határon, miközben hallották a fegyverek ropogását és a forradalmárokat:
Édesapám húzta maga után a húgát a szögesdróton át, megsérült a keze, és elájult. Szóval ez egy kőkemény történet volt ’56-ból
– mesélte meghatottan.
A műsorvezető szerint a mostani Békemenet és a nemzeti összetartás üzenete szorosan kapcsolódik ezekhez az emlékekhez: „Ki szereti a háborút? Ki szeretne újra olyan időket megélni, mint amilyenek ’56-ban vagy a világháború idején voltak? Számomra a Békemenet szellemisége arról szól, hogy soha többé háborút, csak békét"– árulta el. Cooky úgy érezte, a Kossuth téren nemcsak egy ünnepségen vett részt, hanem édesapja emléke előtt is tisztelgett.
