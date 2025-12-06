Cooky az orvostól jelentkezett be, nagyon aggódik

Hatalmas baj történt Cooky-éknál. Facebookon jelentkezett be a műsorvezető, ahol rajongóit arra kérte, szurkoljanak.
Szomorú tekintettel tett közzé egy videót Cooky szeretett kiscicájával az ölében. Már ebből sejteni lehetett, hogy nincs minden rendben, de jött a feketeleves. A Rádió 1 sztárja közölte, hogy műteni kell cicáját, de kijelentette, hogy minden rendben lesz és pozitív.
Szurkoljatok nekünk, kérlek szépen! Most derült ki, hogy meg kell műteni a kis cicánkat. Pozitív vagyok, minden rendben lesz!
- írta.
Rajongói támogatták a sztárt, özönlenek a jókívánságok oldalán.
Tudom mit érzel , kétszer is átéltem, szurkolok nektek. Minden rendben lesz, mielőbbi gyógyulást kívánok a cicának
- írta egyik követője.
Azóta szerencsére kiderült, hogy sikeresen zajlott a műtét és már haza is vihették a kis cirmost.
„Hazahoztuk a cicát. Altatás volt, a műtét szerencsére sikerült. Kicsit még gyenge, de hétfőn kontrollra visszük. Antibiotikumot is fog kapni. Nagyon köszönjük nektek a sok pozitív üzenetet és támogatást! Legyetek jók!” - nyugtatott meg mindenkit Cooky.
