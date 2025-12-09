Babicsek Bernát édesanyja tovább harcol: „A fiam volt a hibás, de a járőr ma hős lehetne...”

A 2021. december 31-én éjjel elhunyt Babicsek Bernát édesanyja némán, rezzenéstelen arccal, az ujjait tördelve hallgatta végig kedd reggel az elsőfokú bírói ítéletet, melyben ártatlannak mondták ki T. Lászlót, aki a tragédia idején egy biztossági szolgálat járőreként volt műszakban, de végül nem látta indokoltnak, hogy segítséget hívjon a házhoz, melyben akkor még életben volt Babicsek Bernát, csak mélyen aludt. Az ítélet szerint a járőr, bár több ponton is megszegte a riasztás utáni eljárásrendet, valóban nem láthatott alapos indokot arra, hogy arra kérje a diszpécsert, értesítse a hatóságokat, a mentőket, vagy akár a katasztrófavédelmet. Mint ismeretes, eközben már tűz volt a házban, így végül füst és szén-monoxid mérgezés és fulladás végzett Babicsek Bernáttal.

Babicsek Bernát halálának ügyében felmentő ítélet született (Fotó: Bors)

Babicsek Bernát édesanyja: „Én úgy látom, nem tett meg mindent...”

A járőrt felmentő ítélet nem jogerős, a színész szülei pedig azonnal jelezték, hogy fellebbezést nyújtanak be. A 41 éves korában elhunyt Babicsek Bernát édesanyja megtörten nyilatkozott a Borsnak a Budapest Környéki Törvényszék folyosóján:

Persze, hogy nem egyezik a véleményünk a bíróság ítéletével!

„Az indoklásban elhangzott, hogy a járőr mindent megtett, és hogy a Bernát nem volt ébreszthető állapotban. Sajnos én úgy látom, nem tett meg mindent és meg sem próbálta felébreszteni a fiamat. Ha odament volna az ablakhoz és bezörög ott, ahol a Bernát feküdt és akkor sem tudja felébreszteni, talán eszébe juthatott volna, hogy segítséget kellene hívni. Ezzel szemben ő megállapította, hogy a tulajdonos alszik és elment” – kezdte az édesanya, aki tisztában van vele, hogy Babicsek Bernát hatalmasat hibázott azon a tragikus éjszakán, de mint mondja: a per során ezt a tényt senki sem vitatta.

Babicsek Bernát édesanyja képtelen beletörődni a bíróság felmentő ítéletébe (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Babicsek Bernát halála: „Nem tudatosan tette, hiszen nem akart meghalni…”

„Elhangzott az ítélethirdetéskor az is, hogy a háromméteres tolóajtó mellett feküdt Bernát, és hogy a járőr megállapította az ablak sértetlenségét. De oda sem ment. Öt méterről világított rá. Ha közelebb ment volna, látta volna a gomolygó füstöt. Sötétben, éjjel máshogy ezt nem lehet. Nem értek egyet az ítélettel! A per mindvégig arról szólt, hogy ki a hibás. De hiszen azt mindenki tudja, hogy Bernát okozta a tüzet. De nem tudatosan tette, hiszen nem akart meghalni…” - csuklott el a hangja az asszonynak, majd így folytatta: „Ő volt a hibás, de megmenthető lett volna!”

Azért pereltünk, hogy a fiam esetéből tanuljanak a járőrök.

„Elmondta a járőr, hogy több száz riasztása volt és sosem volt baj. Szabotázs riasztás volt, ami általában műszaki hibát jelez és a riasztások kilencvenöt százalékának a valódi okát nem szokták megállapítani. Tehát ő eleve úgy ment oda, hogy nem fogja megtalálni az okot, vagyis rutinból cselekedett. Nem is gondolt arra, hogy a riasztás mögött valami más lehet. Az pedig felháborított, hogy azt sem tudják, mi volt a házban. Azt mondják, hogy Bernát nyílt lángot használt, pedig villanykályhája volt. Eljön az ügyvédje és nem jár el körültekintően… Persze tudom, hogy a járőr nem szándékosan tette, amit tett, de egy hős lehetne. Megmenthette volna a fiamat egy kis emberséggel…” - zárta gondolatait Babicsek Bernát édesanyja.