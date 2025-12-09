Sírva tiltakozott Babicsek Bernát édesanyja a tárgyaláson, nem akarta elhinni, amit hallott

2021. december 31-én hunyt el Babicsek Bernát. Az ismert zenész/színész főzni akart valamit az elektromos tűzhelyén, majd valószínűleg elaludt az asztalnál. A konyhában rövidzárlat keletkezett, a híresség pedig füstmérgezést kapott. Jelzett a biztonsági rendszer, a biztonságtechnikai cég egyik biztonsági őre kiment a helyszínre, de 2,5 perc után elhagyta azt. Babicsek Bernát holttestét édesapja találta meg az ingatlanban.

Babicsek Bernát

Fotó: Nyikos Péter

A fiam elment biztos mégis bulizni, és most alszik - gondoltam. Fél háromkor felhívtam, de nem vette fel. Elmentünk hozzá, a férjem észrevette, hogy nincs áram. A férjem be tudott menni, körbejárta a házat, zörgött. Éreztem, hogy nagyon nagy baj van, ezért betörte a férjem az ablakot. Aztán hallottam azt az óriási sikolyt. A férjem sikolyát. Egy járőr engedett be végül. Az első pillanatban az ember nem is tudja ezt felfogni, hogy ő már nincs. Először balesetre gyanakodtunk, nem is tudtuk, hogy riasztás történt. Csak másnap döbbentünk rá. Bármit csinálunk, tudjuk, hogy Bernátot nem fogjuk visszakapni. Ezt a fájdalmat még a járőrnek sem kívánom

– mondta a Borsnak az októberi tárgyalásnál Babicsek Bernát édesanyja, Márta, aki szerint fia túlélhette volna az esetet, ezért pótmagánvádat indítottak. Októberre várták az ítélethirdetést, de végül december 9-re napolták a tárgyalást.

Babicsek Márta / Fotó: Máté Krisztián / Bors

A vonatkozó előírások és a rendelkezésre álló információk alapján a készenléti szerv bevonása, illetve rendőr-járőr küldése nem indokolt

– hangzott el december 9-én a tárgyaláson, vagyis egyelőre nem sikerült megállapítani a biztonságtechnikai cég emberének felelősségét Babicsek Bernát halála ügyében.

Az ügy vádlottja, T. László az utolsó szó jogán felszólalt, és részletesen elmondta, hogy látta a tragikus esetet, hogyan zajlottak szerinte az események. Ezek alapján nem érzi magát felelősnek, tagadja a vádakat – beszámolója szerint úgy járt el ebben az esetben, ahogy az szerinte szakmailag indokolt, hiszen megtette azokat a dolgokat, amiket ilyenkor kell az általa tapasztalt körülmények között.