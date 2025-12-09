Felmentette a bíróság a járőrt Babicsek Bernát ügyében!

Babicsek Bernát 2021. december 31-én vesztette életét, amikor a lakásában tűz ütött ki. A színész főzni szeretett volna, de elaludt az asztalnál és egy rövidzárlat miatt keletkezett a tűz. A biztonsági rendszer jelzett is, de a házhoz kiérő biztonsági őr pár perc után elhagyta a helyszínt. Bernát holttestét édesapja találta meg, de édesanyja szeretné, ha az emberek tanulnának ebből az esetből és jobban odafigyelnének az ehhez hasonló riasztásokra.
Hosszú idő után a mai napon megtörtént a döntéshozatal a színész ügyében. A Bernáthoz kiérkező szakember a bíróság szerint nem bűnös, így édesanyja állja majd a per költségeit. Az édesanya már a kihirdetés előtt is felháborodottan nyilatkozott lapunknak.
Kicsit kisiklott ez a tárgyalás, mivel azt bizonygatják, hogy ki volt a hibás. Nyilván ha hibást keresünk, akkor az a Bernát, mivel elaludt. A járőr sok mindent elmondott, hogy miket csinált ott éjszaka, de a lényeg kimaradt. Az itt a kérdés, hogy miért nem ébresztette fel?
– mesélte Babicsek Bernát édesanyja, aki nem érti, miért gondolták, hogy nincsen semmi probléma fiával.
A riasztás megtörtént. Ilyenkor telefonon keresik az ügyfélt, de Bernát nem vette fel, szóval gondolhatták volna, hogy van valami probléma. Annyi véleményem szerint elvárható, hogy ilyenkor legalább bezörgök, hogy mi lehet a baj, de ez nem így történt
– fakadt ki lapunknak az anyuka.
Nem azt szeretném, hogy ez az ember börtönbe kerüljön és bosszút álljak rajta. Sokkal inkább azt szeretném, ha a járőrök komolyabban vennék az ehhez hasonló riasztásokat és nem történne több ilyen tragikus eset
– árulta el a gyászoló anyuka, aki nem szeretné, ha elfelejtenék fiát. A színész lakásában nem hiába nem volt füstjelző, mivel a dohányzás miatt nem szeretett volna feleslegesen beriasztani.
Bernát dohányzott, de ezt mindenki tudta körülötte. A bíróságon elhangzott, hogy nem volt ilyen készülék nála, de csak azért, mert figyelt a környezetében lévő emberekre
– számolt be fia természetéről az édesanya. A bíróság tehát felmentette a szakembert, aki kiérkezett Babicsek Bernát lakására a tragédia éjjelén.
Babicsek Bernát édesanyja nem törődik bele a bíróság mai ítéletébe, és azt tervezi jogi képviselőjével, hogy fellebbeznek.
