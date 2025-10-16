"Hallottam azt az óriási sikolyt, a férjem sikolyát" - Babicsek Bernát édesanyja drámai dolgot mondott a bíróságon

Az ügyvédek perbeszédével kezdődött meg október 16-án az újabb tárgyalás Babicsek Bernát halálának ügyében a Budakörnyéki Járásbíróságon. A mai napon ítélethirdetés várható.

Ítélethirdetés várható Babicsek Bernát ügyében (Fotó: Nyikos Péter)

Az ügyész, Babicsek Bernát családjának jogi képviselője ismét azt emelte ki, hogy a vádlott, T. László nem járt el körültekintően, több pontban sem teljesítette a foglalkozási kötelességét, amit szerinte a szakértő egy korábbi tárgyaláson meg is állapított. Például az áramszünet okát sem derítette ki, és a házat sem járta körbe a sár miatt.

A jogi szakember ezt követően hosszasan felolvasta, hogy szabotázsriasztás esetén hogyan kellett volna eljárnia a vádlottnak, és milyen pontokban követett el mulasztást. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy nem a vádlott idézte elő a veszélyhelyzetet.

Babicsek Bernát édesanyja szívszorító beszédet mondott a bíróságon

„Tisztelt bíróság. Nehéz nekem most beszélni. Azért szerettem volna elmondani a saját szavaimmal a történteket, hogy tisztában legyenek azzal, hogy tulajdonképpen miért fordultunk bírósághoz. Nem a bosszú volt a célja, hanem a figyelemfelhívás, és az, hogy a kiérkező járőrök körültekintőbben járjanak el, hogy ilyen mással ne fordulhasson elő. Bernát nem szilveszterkor halt meg, hanem 31-én hajnalban. Egy óriási siker után köszöntünk el tőle. Előző nap sajnos nem evett semmit, a művészek egész más ritmusban élnek. Ő imdádott főzni, sokszor főzött hajnalban, semmi különös nincs ebben. Azt mondta nekünk, nem megy el szilveszterezni sehová, mert a barátnője Szegeden lép fel, de oda se ment, mert nagyon fáradt. Ezért mi nem is kerestük őt”

- kezdte a bíróságon könnyek között Babicsek Márta, akinek gyanússá vált, hogy a fia másnap, 1-jén délig még nem telefonált.

Babicsek Bernát édesanyja (Fotó: Bors)

„A fiam elment biztos mégis bulizni, és most alszik - gondoltam. Fél háromkor felhívtam, de nem vette fel. Elmentünk hozzá, a férjem észrevette, hogy nincs áram. A férjem be tudott menni, körbejárta a házat, zörgött. Éreztem, hogy nagyon nagy baj van, ezért betörte a férjem az ablakot. Aztán hallottam azt az óriási sikolyt. A férjem sikolyát. Egy járőr engedett be végül. Az első pillanatban az ember nem is tudja ezt felfogni, hogy ő már nincs. Először balesetre gyanakodtunk, nem is tudtuk, hogy riasztás történt. Csak másnap döbbentünk rá. Bármit csinálunk, tudjuk, hogy Bernátot nem fogjuk visszakapni. Ezt a fájdalmat még a járőrnek sem kívánom”